Sony acquiert God of War, Halo Infinite et le studio de support Valorant Valkyrie Entertainment

Sony Interactive Entertainment a annoncé l’acquisition du développeur basé à Seattle, Divertissement Valkyrie.

Connu pour fournir du contenu et des services de co-développement à plusieurs studios très acclamés, Valkyrie rejoindra PlayStation Studios en tant que dix-septième studio et contribuera au développement de « franchises clés de PlayStation Studios ».

« Valkyrie Entertainment est un studio hautement adaptable et respecté qui a produit un travail de haute qualité sur une gamme de plates-formes allant de la console au PC ; et une variété de styles allant de l’action aux titres de jeux en tant que service », a déclaré Hermen Hulst, responsable des studios PlayStation dans un communiqué de presse.

« Les diverses capacités de Valkyrie seront bien accueillies par toutes les équipes de PlayStation Studios alors que nous continuons à nous concentrer sur la fourniture d’expériences de jeu extraordinaires. »

Depuis 2002, le studio a contribué à plus de 100 titres. Ceux-ci incluent des franchises PlayStation telles que God of War, InFamous et Twisted Metal.

Valkyrie a également contribué à Halo Infinite, à la série Forza Motorsport, à Valorant, à League of Legends et à d’autres titres de premier plan. Le studio travaille actuellement avec Sony Santa Monica Studio sur God of War Ragnarok.

Les opérations quotidiennes post-acquisition continueront d’être gérées par l’équipe de direction actuelle de Valkyrie Entertainment. Les termes de la transaction, y compris le coût d’acquisition, n’ont pas été divulgués.

Valkyrie rejoint d’autres studios récemment acquis, ce qui en fait la cinquième acquisition de studio pour Sony cette année. Plus tôt cette année, la société a annoncé qu’elle avait intégré Housemarque, Nixxes, Firesprite et Bluepoint Games.