Sony acquiert le tournoi de jeu de combat Evo, mais il reste ouvert à toutes les plateformes

Evo, le premier tournoi de jeux de combat, a rejoint la famille PlayStation.

Sony Interactive Entertainment a acquis un tournoi de jeux de combat Evo. PlayStation est désormais copropriétaire d’Evo, avec une nouvelle entreprise d’esport appelée RTS. Le tournoi de 25 ans reviendra cette année, en tant qu’événement en ligne uniquement.

Les cofondateurs d’Evo, Tom et Tony Cannon, resteront impliqués dans le tournoi dans des «rôles consultatifs». Quant à l’événement de cette année, il se déroulera entièrement numériquement sur 6 au 8 août et encore 13 – 15. Jusqu’à présent, la gamme comprend Street Fighter 5: Champion Edition, Tekken 7, Mortal Kombat 11 Ultimate et Guilty Gear Strive.

Le format ouvert du tournoi sera disponible pour les joueurs d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie, et les qualifications seront diffusées en direct. L’entrée sera gratuite et plus de détails seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Pour PlayStation, l’annonce d’aujourd’hui marque une étape passionnante dans notre voyage pour favoriser la croissance de la communauté des jeux de combat et de l’e-sport, et soutenir largement les joueurs compétitifs sur nos consoles », a déclaré Sony dans un communiqué.

«Les jeux de combat sont extrêmement populaires sur les consoles PlayStation, les joueurs enregistrant plus de 1,1 milliard d’heures de jeu en 2020 seulement. Nous nous engageons à faire tomber les barrières qui empêchent les joueurs de concourir à tous les niveaux et à leur fournir une plate-forme mondiale de premier ordre pour leur permettre de mettre en valeur leurs compétences et leur passion. »

Pour leur part, les organisateurs d’EVO ont déclaré que cela ne changerait pas ce qu’est Evo. Confirmation du responsable du développement commercial Mark Julio sur Twitter que le tournoi est toujours ouvert à toutes les plateformes.

«Les équipes de PlayStation et de RTS nous permettent de continuer à travailler avec notre communauté pour soutenir les jeux de combat», a déclaré Julio.

«Afin de garantir la confiance que vous avez tous placée en EVO, nous nous rendons compte que nous avons besoin d’un partenaire stratégique expérimenté qui respecte vraiment cet esprit de la FGC. [fighting game community]», Ont déclaré les organisateurs Tom et Tony Cannon.

L’Evo de l’année dernière, qui était censé être entièrement en ligne, a fini par être entièrement annulé après que les organisateurs ont dû retirer Joey «M. Wizard ”Cuellar de l’entreprise suite à de nombreuses accusations de pédophilie et de harcèlement sexuel.