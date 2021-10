Sony ajoute deux nouveaux films Marvel à son calendrier 2023

La liste des projets adjacents de Spider-Man de Sony a été un peu déroutante ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses en préparation, du Morbius extrêmement retardé au récent casting de Kraven le chasseur. Et, après la scène post-crédits de Venom: Let There Be Carnage, les choses sont devenues encore plus étranges avec un avenir potentiel plus changeant que jamais. Aujourd’hui, Sony a annoncé les plans de sortie de deux autres projets Marvel, prévus pour 2023.

Sans titre Sony/Marvel Universe (Columbia Pictures) – 23 juin 2023Sans titre Sony/Marvel Universe (Columbia Pictures) – 6 octobre 2023

De toute évidence, sans titres avec lesquels travailler, il est difficile de deviner exactement à quoi ces projets font référence. Il y a eu beaucoup d’annonces sur le dossier de Sony. Il y a un projet Madame Web avec Jessica Jones alun SJ Clarkson attaché, un spin-off Spider-Verse centré sur des personnages féminins, un projet Black Cat, un projet Silver Sable, un projet Silk – la liste est longue, et n’importe lequel d’entre eux pourrait être prévu pour ces spots. Dans l’état actuel des choses, Morbius est prévu pour le 28 janvier 2022, Spider-Verse 2 est prévu pour le 7 octobre 2022 et Kraven est toujours prévu pour le 13 janvier 2023.

Pendant ce temps, du côté de Disney, Spider-Man: No Way Home est prévu pour une première le 17 décembre 2021.

Il est également possible que ces dates Sony soient consacrées à des projets non encore annoncés.