Sony Alpha 7 IV, premières impressions du nouvel appareil photo Sony Full Frame | La technologie

On l’a fait attendre, mais finalement nous avons ici le Sony A7 IV, le nouvel appareil photo de référence de Sony qui élève le niveau de performance en se rapprochant beaucoup plus des modèles professionnels.

Le nouveau modèle prend le témoin d’un appareil photo qui a largement dépassé les attentes de vente de la firme japonaise devenant l’un des Appareils photo les plus populaires parmi les photographes amateurs et semi-professionnels.

Nous avons testé le Sony Alpha 7 IV quelques jours avant sa présentation officielle et voici nos premières impressions du nouveau appareil photo semi-professionnel avec capteur Sony Full Frame.

Sony Alpha 7 IVDimensions131 x 96 x 79 mm | 658 grammes (boîtier et batterie uniquement) Capteur CMOS Exmor R (BSI) LCD articulé 3 pouces plein format 33,1 MP | Écran tactile à 1 030 000 points Système de mise au pointBionz XR Hybrid Auto | Suivi des yeux pour les humains, les animaux et les oiseaux | 759 points de mise au point | 94% de couverture du capteur OLED VisorQXGA de 3,69 millions de pixels | Taux de rafraîchissement ISO 120fps | Plage dynamique Jusqu’à 204 800 ISO | 15 pas (S-LOG) StabilisationCapteur stabilisé 5,5 pas en 5 axesAutonomieFZ100 Batterie 2 280 mAhPrix 2 800 euros (boîtier seul) | 3000 euros en Kit avec l’objectif Sony 28-70mm f/3.5-5.6 OSS

Design avec une esthétique similaire, mais avec des améliorations importantes

Les mensonges photographiques prédisent depuis au moins deux ans le renouvellement d’un appareil photo qui ne fait que réjouir Sony depuis sa présentation en 2018.

Nous avons commencé à parler de disposition de la caméra, qui reste dans la même veine que les trois générations précédentes, mais avec quelques détails importants qui améliorent l’utilisation au quotidien.

La nouvelle version est juste quelques millimètres plus volumineuse que son prédécesseur et, avec 658 grammes, seul 8 grammes de plus. Par conséquent, cela ne fait pas une grande différence en termes de dimensions, en maintenant la résistance et la légèreté qu’un corps en magnésium.

Une partie de la raison de ce gain de poids est l’adhérence, qui meilleure adhérence lors du montage d’optiques plus volumineuses mieux s’adapter à la forme de la main.

Un autre changement important dans cette nouvelle génération est la incorporation d’un écran tactile articulé de 3 pouces qui facilite le travail lors de l’enregistrement vidéo et augmente sa résolution jusqu’à 1 003 000 pixels.

Le nouvel écran articulé vous invite à le toucher, c’est pourquoi Sony a intégré le nouveaux menus de réglage tactile, qui vous permettent de vous déplacer dans toute l’interface de manière plus intuitive et plus rapide. Bien entendu, si vous venez d’un ancien appareil photo Sony, vous aurez besoin d’une certaine adaptation car certaines options ont changé de place. Mais dans l’ensemble, l’expérience utilisateur est meilleure.

Les molettes de commande ont également bénéficié de quelques nouveautés. Le plus marquant se trouve dans le bouton de mode, qui est composé d’une double molette pour sélectionner les modes photo, vidéo et ralenti verrouillables et, juste au-dessus, les modes de prise de vue manuel et semi-automatique.

UNE nouveau cadran d’exposition à côté de celui qui existait déjà dans la partie supérieure et change l’un des boutons d’accès direct C dans la zone supérieure, qui va vers l’arrière, pour un bouton dédié à l’enregistrement vidéo plus accessible. Tous sont personnalisables.

Nouveau capteur 33 mpx et mise au point améliorée de l’A1

L’actualité ne se limite pas à la partie visible de la caméra. Les intérieur du Sony Alpha 7 IV s’est également améliorée en incorporant un nouveau capteur plein format rétroéclairé Exmor R (BSI) de 33,1 mpx, accompagné de la Processeur Bionz XR, la même paire que l’on retrouve dans les appareils photo professionnels, comme le Sony A7 SIII ou le Sony A1.

De Alpha 1 hérite du Système de stabilisation à 5,5 étapes sur le capteur qui parvient à stabiliser les 5 axes en améliorant la précision de la mise au point. Le réglage fin de la stabilisation améliore les résultats en photographie, mais il reste un peu court lors de l’enregistrement de prises de vue à main levée et nous avons encore besoin d’un cardan pour le travail vidéo.

Les Base ISO dans une plage de 50 à 204 800 atteindre un faible niveau de bruit dans des situations avec une très faible luminosité et un Plage dynamique de 15 arrêts égaliser les résultats en Vidéos en basse lumière Sony A7 SIII.

Le fait de disposer d’une base matérielle similaire à celle de la gamme professionnelle a permis à Sony d’intégrer des fonctions jusqu’alors réservées exclusivement aux modèles haut de gamme. Un exemple est le système de mise au point.

Ce système de mise au point, qui dans le Sony A7 III figurait déjà parmi les plus rapides et les plus fiables du marché, est encore affiné en passant à 759 points de mise au point couvrir une surface de la 94% du capteur.

À partir de ce lien, vous pouvez télécharger des échantillons vidéo, des fichiers JPG et RAW tels qu’ils sont sortis de l’appareil photo afin que vous puissiez jugez les performances du Sony Alpha 7 IV à la première personne.

Les système de mise au point de suivi oculaire pour les humains et les animaux que Sony a mis en œuvre dans toute sa gamme Full Frame et une partie de sa série Alpha 6000, et ajoute suivre la mise au point à l’œil d’oiseau du Sony Alpha 1.

Lors de nos tests, nous avons remarqué cette amélioration de la précision de la mise au point, étant capable de clouer la mise au point à plus de 20 mètres dans quelque chose d’aussi petit que l’œil d’un pigeon et de la maintenir concentrée en une rafale.

La le nouvel Alpha 7 IV intègre de nouvelles fonctionnalités, en tant que fonction Carte de mise au point, une aide à la mise au point similaire à une carte thermique qui, à l’aide de l’intelligence artificielle, montre en temps réel les éléments mis au point et ceux qui commencent à montrer la profondeur de champ flou à la fois devant et derrière le point de mise au point .

Sony aussi a amélioré le viseur électronique de l’Alpha 7 IV chevauchant un Panneau OLED de 3,69 millions de pixels à une fréquence de jusqu’à 120 ips, qui est 1,6 fois plus de résolution que le modèle précédent.

Correspond aux performances des A7 SIII et A1 avec une connectivité améliorée

En général, le nouveau matériel de caméra apporte des performances accrues et il est évident dans différentes sections telles que Augmentation de la mémoire tampon en rafale de 11 photos par seconde, réussissant à transmettre jusqu’à 156 photos en 20 secondes sans ralentir la vitesse d’obturation.

L’enregistrement vidéo est limité à 4K et 60fps, suréchantillonnage à partir de 7K pour fournir une image 4K plus nette et laisse un ralenti à 120 ips mais limité aux prises de vue Full HD.

Il permet une profondeur de couleur de 10 bits avec un échantillonnage de 4: 2: 2 et un débit allant jusqu’à 600 Mbps, tout cela avec le profils de couleurs avec courbe logarithmique S-Log et mode S-Cinetone qui ont été inclus dans les professionnels Sony A1 et A7 SIII.

En termes de connectivité, le nouvel Alpha 7 IV améliore les fonctions que l’on trouvait déjà dans le modèle précédent. Les double emplacement pour carte SD UHS-II de l’A7 III ajoutant Prise en charge de la carte CF-Express dans l’une des fentes.

Les connectiques sont mises à jour en gardant la prise pour micro externe, la surveillance audio avec casque, un connecteur Chargement USB type C et à partir duquel les données peuvent être transmises, ainsi qu’un port HDMI pleine taille et un connecteur multi-appareils (Micro USB) pour les accessoires, ainsi que la chaussure intelligente de Sony.

La Le nouvel appareil photo plein format de Sony prend le témoin des nouveaux scénarios de travail et est particulièrement bien équipé pour transmettre le contenu en streaming, à la fois depuis les ports HDMI et USB C, ainsi que depuis le Connexions Bluetooth 5.0 et WiFi double bande.

L’A7 IV reprend le système de diffusion en direct en mobilité que nous avons déjà vu dans le Sony ZV-E10 -que nous avons testé ici-, permettant de télécharger du contenu directement depuis un mobile Xperia -comme le Xperia 5 III que nous avons analysé ici-, ou utiliser l’appareil photo comme webcam pour créer du contenu sur des plateformes de streaming avec une meilleure qualité.

L’autonomie reste à de très bons niveaux. Sony a choisi de monter le Batterie FZ100 avec 2 280 mAh comme celui de l’Alpha 1.

Lors de notre test, il nous a donné plus de 600 clichés, avec des prises de vue en rafale, une vingtaine de vidéos et une utilisation assez intensive de l’écran. À la fin de la journée, nous sommes rentrés chez nous avec 10 % de batterie.

Le modèle de référence met la barre plus haut avec des caractéristiques haut de gamme

Nous n’avons pu passer que quelques jours tester le Sony A7 IV, mais cela a été plus que suffisant pour tirer les premières conclusions.

Sony a fait un grand pas en avant dans la mise à jour de ce nouvel appareil photo qui servira de base au développement des lignes dérivées successives : le Alpha 7 C, Alpha 7 S et Alpha 7R.

La Le nouvel Alpha de Sony a fait un saut qualitatif en termes de performances relever la barre pour être égale dans de nombreuses fonctions au haut de gamme de ses caméras professionnelles.

L’amélioration du capteur 33 mpx, du système de mise au point et du traitement de l’image est plus qu’évidente rien qu’en regardant la netteté qu’il délivre dans les photos et vidéos, ainsi qu’un traitement fidèle des couleurs et une meilleure tolérance aux scènes en basse lumière .

L’incorporation de l’écran articulé, d’un bouton d’enregistrement vidéo plus accessible et nouveaux systèmes d’aide à la focalisation Il souligne l’intérêt de Sony pour l’amélioration de la vidéo dans son nouvel appareil photo plein format, en l’amenant à la table avec un enregistrement 4K 60fps et un refroidissement plus efficace.

Les nouveaux menus tactiles et les cadrans et boutons réorganisés permettent de passer facilement de la prise de photos à des vidéos sans avoir à accéder aux menus de configuration. C’est-à-dire être plus efficace dans la création de contenu sur le terrain.

Les premières informations officielles indiquent que l’appareil photo est mis en vente pour une prix approximatif de 2 800 euros pour le corps Et à propos 3 000 euros pour le kit carrosserie avec objectif Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS.

Avec ces chiffres sur la table, le prix de lancement est d’environ 500 euros supérieur à ce que le modèle précédent coûtait à son lancement.