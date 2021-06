Sony annonce le programme bêta du logiciel système PS5

Tout comme le programme Xbox Insider de Microsoft et les tests bêta de la PS4, Sony a annoncé le premier programme bêta du logiciel système PS5 qui permet aux joueurs de s’inscrire pour avoir la chance de tester les fonctionnalités à venir avant de toucher le public.

Nous appelons tous les joueurs éligibles à aider nos équipes à continuer d’améliorer l’expérience de la console PlayStation 5. En vous inscrivant pour participer aux prochains programmes bêta du logiciel système, vous pourriez être parmi les premiers à tester de nouvelles fonctionnalités et à fournir des commentaires essentiels qui aideront à guider leur développement.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site Web de PlayStation. Toute personne souhaitant participer devra répondre aux critères suivants, selon Sony :

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus Vous devez résider dans l’une des régions ou pays suivants : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne Vous devez avoir un compte PSN valide et en règle avec une adresse e-mail actuelle Vous doit soumettre des commentaires complets et précis à Sony Interactive Entertainment sur votre utilisation du logiciel bêta de la manière et dans le format demandés par SIE

Si vous n’avez pas encore réussi à acheter une PS5, ce programme ne s’appliquera pas à vous. Pour tous les autres, sachez que vous testez des fonctionnalités inachevées et que vous pouvez rencontrer des bogues en cours de route. La PS4 a reçu quelques mises à jour de firmware au cours de sa durée de vie qui ont accidentellement bloqué le système, il n’est donc pas rare qu’il y ait des conséquences imprévues.

Sony note qu’après le début de la version bêta, vous pourrez restaurer votre console à la dernière version officielle avant la fin de la version bêta. Ceux qui s’inscrivent une fois seront automatiquement ajoutés à un pool de participants potentiels pour les futures versions bêta du logiciel système PS5.

Dans une précédente mise à jour du système, un stockage étendu USB a été ajouté, ainsi qu’un jeu partagé entre générations, une base de jeu améliorée et d’autres améliorations de l’interface utilisateur et fonctionnalités sociales. Sony envisage d’ajouter très prochainement la prise en charge du SSD interne afin que les joueurs puissent mettre à niveau leur stockage et jouer facilement à leurs jeux PS5.

