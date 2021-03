Sony apporte un «sens du toucher» de type DualSense à sa manette PlayStation 5 VR de nouvelle génération

Sony a déjà confirmé qu’il ne sera pas lancé en 2021.

Sony a récemment confirmé qu’il construisait un système VR de nouvelle génération – réalité virtuelle – pour la PlayStation 5. Pour être clair, le système est loin d’être un lancement officiel, mais tout comme le dévoilement de la PS5, Sony a commencé à le faire passer à l’avance. Et comme pour la PS5, nous avons d’abord un premier aperçu du contrôleur VR de nouvelle génération de Sony plutôt que de la console elle-même.

Sony avait révélé le mois dernier que la manette PS5 VR «incorporera certaines des fonctionnalités clés de la manette sans fil DualSense, tout en mettant l’accent sur une excellente ergonomie». Comme promis, c’est effectivement le cas.

Commençons par le design et l’ergonomie.

Pour commencer, le nouveau contrôleur ne ressemble en rien à l’ancien. Sony a construit cette chose à partir de zéro et l’a conçue un peu comme le contrôleur Oculus Quest de Facebook avec une torsion, ce qui est loin de la génération actuelle «Move». Le nouveau contrôle est en forme d’orbe et s’enroule autour de la main de l’utilisateur. Sony affirme que cela permet un degré élevé de liberté tout en maintenant le confort et une adhérence «naturelle». Sony a bien fait avec l’ergonomie du DualSense et il semble également apporter le même niveau de savoir-faire au contrôleur VR.

En ce qui concerne le placement des boutons, alors que le contrôleur gauche contient un stick analogique, les boutons triangulaires et carrés, un bouton de poignée (L1), un bouton de déclenchement (L2) et un bouton Créer, le contrôleur droit contient l’autre stick analogique, les boutons croix et cercle , deuxième bouton de poignée (R1), bouton de déclenchement (R2) et bouton d’options.

L’inspiration DualSense se jette également dans le côté expérientiel du contrôleur VR. Le contrôleur PS5 VR comportera à la fois des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique, deux points forts qui distinguent la console de jeu nouvelle génération de Sony de tout ce que nous avons vu auparavant. Cela signifie que, tout comme le contrôleur DualSense, le contrôleur PS5 VR vous permettra également de ressentir la tension lorsque vous dessinez un arc pour tirer une flèche, par exemple. Le retour haptique vous permettra de ressentir votre monde de jeu pendant que vous traversez un désert ou que vous échangez des coups dans des combats de mêlée, par exemple.

Tout cela sera bien sûr optimisé pour le facteur de forme unique du contrôleur. Il serait intéressant de voir comment cela se passe dans le monde réel, mais sûrement, la fantastique expérience DualSense suscite beaucoup d’attentes.

Le contrôleur PS5 VR prendra également en charge la détection tactile du doigt, a déclaré Sony, ce qui lui permettra de «faire des gestes plus naturels avec vos mains pendant le jeu».

Sony a également confirmé que les développeurs commenceraient à recevoir «bientôt» leurs prototypes de manettes PS5 VR. Quant au système VR lui-même, Sony a déjà confirmé qu’il ne sera pas lancé en 2021.