Sony, Asus, Vivo et plus

Cela a été une assez bonne année pour les smartphones en 2021, la 5G devenant presque une évidence, les prix phares devenant un peu plus acceptables et plusieurs autres marques s’engageant à prendre en charge les mises à jour plus longtemps. Nous avons également vu de nombreux téléphones remarquables, tels que la série Pixel 6, le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Samsung Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 13 Pro Max.

Qu’en est-il des appareils qui sont passés sous le radar? Il y a eu beaucoup de sorties qui n’ont pas tout à fait reçu l’amour qu’elles méritaient, pour une raison quelconque. Bien qu’il existe de nombreux combinés qui auraient pu figurer sur cette liste, nous avons rassemblé six des téléphones les plus sous-estimés de 2021.

Asus Zenfone 8

Le modèle Zenfone standard a abandonné le mécanisme de caméra à bascule du Zenfone 8 Flip et ses prédécesseurs au profit d’un design phare compact qui est parfait pour une utilisation à une main. Cela signifie que vous avez un téléphone avec un panneau OLED plus petit de 5,9 pouces à 120 Hz. Malgré sa taille, le Zenfone 8 tient le coup avec un SoC Snapdragon 888, une charge de 30 W, et vous avez même une résistance à l’eau et une prise casque 3,5 mm.

Ce n’est pas parfait cependant, car le téléphone n’a pas de téléobjectif et la batterie plus grande de ses compagnons d’écurie. Mais il méritait certainement beaucoup plus d’amour qu’il n’en avait en 2021.

Lenovo Legion Duel 2

Asus domine généralement le perchoir en ce qui concerne les téléphones de jeu, mais Lenovo est également monté au créneau en 2020 avec son appareil Legion Duel. C’était en 2021 avec le Legion Duel 2, et c’était une version plutôt cool du téléphone de jeu.

Lenovo n’a pas simplement ajouté un meilleur refroidissement et des couleurs fantaisistes et l’a appelé un téléphone de jeu. L’appareil est conçu pour une utilisation en paysage, avec une caméra selfie qui surgit du centre volumineux afin que vous puissiez diffuser vos réactions tout en jouant en mode paysage. Vous disposez également de quatre déclencheurs d’épaule à ultrasons.

Les autres caractéristiques notables incluent un SoC Snapdragon 888, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 90 W, deux ports USB-C et un panneau OLED de 144 Hz. Il y a cependant des inconvénients, tels que les caméras ho-hum, le manque de charge sans fil et une utilisation maladroite comme un téléphone normal, mais vous devriez quand même y jeter un coup d’œil si vous voulez quelque chose d’un peu différent.

Poco F3 GT

Un autre appareil axé sur les jeux fait cette liste de téléphones sous-estimés dans le Poco F3 GT. Mais il diffère des téléphones de jeu phares en raison d’un prix plus abordable, équivalant à seulement ~ 350 $ en Inde.

En conséquence, nous constatons des réductions, telles que le SoC Dimensity 1200 encore puissant au lieu d’un chipset Snapdragon 888, ainsi qu’un système de caméra arrière moyen. Néanmoins, le téléphone offre toujours un écran OLED de 120 Hz, une batterie de 5 065 mAh, une charge rapide de 67 W et un design résistant aux éclaboussures.

Le téléphone de Poco apporte également une paire de déclencheurs d’épaule physiques à utiliser dans les jeux. Mais dans un geste intelligent, vous pouvez réellement les rétracter afin qu’ils affleurent le reste du corps du téléphone lorsqu’ils ne sont pas utilisés. C’est dommage que celui-ci ne soit pas disponible plus largement.

Samsung Galaxy A52

Heureusement, Samsung a lancé le Galaxy A52 au second semestre pour les régions autres que les États-Unis, notamment le Royaume-Uni et l’Inde. Le nouveau modèle est venu avec quelques améliorations bienvenues. Plus précisément, nous sommes passés du Snapdragon 750G carrément milieu de gamme au Snapdragon 778G plus puissant, ainsi qu’une mise à niveau vers le Wi-Fi 6 également.

Sinon, l’A52s offre toujours d’excellentes fonctionnalités comme un panneau OLED 120 Hz, une résistance à l’eau, une batterie de 4 500 mAh et un système de caméra arrière solide. Désolé, acheteurs américains. Celui-ci est un gagnant sous-estimé que vous ne pouvez pas acheter.

Sony Xperia 1 III

Le reste du téléphone est également très bien, avec un SoC Snapdragon 888, une batterie de 4 500 mAh, un port 3,5 mm, une résistance à l’eau et un téléobjectif innovant pouvant aller de 2,9x à 5x.

Le Xperia 1 III n’est cependant pas parfait, car la qualité du téléobjectif peut être très inégale, la charge de 30 W est assez lente en général et le prix est un peu élevé. Mais même avec tous les applaudissements (nous lui avons décerné notre prix tant convoité du choix de l’éditeur), c’est certainement l’un des téléphones les plus sous-estimés cette année si l’on tient compte de sa popularité relativement faible parmi les acheteurs par rapport aux autres produits phares haut de gamme.

Vivo X70 Pro Plus

Le téléphone a introduit trois ajouts clés par rapport au X60 Pro Plus, à savoir une résolution d’affichage QHD+, une charge sans fil (50 W) et une résistance à l’eau. Toutes ces fonctionnalités manquaient à l’ancien téléphone et ont aidé l’appareil à se battre contre les séries Galaxy S21, Oppo Find X3 Pro et OnePlus 9 Pro.

Ce n’était pas parfait cependant, car la qualité du zoom à longue portée pourrait être meilleure et l’appareil est assez disgracieux. La disponibilité était le plus gros problème, car le téléphone était limité à la Chine et à l’Inde. Néanmoins, il vaut la peine d’être considéré comme l’un des téléphones les plus sous-estimés de 2021.

C’est tout pour notre regard sur les téléphones les plus sous-estimés de 2021 – votez dans le sondage ci-dessous pour quel téléphone vous pensez mérite plus d’attention. Y a-t-il d’autres appareils que vous pensez injustement glissés sous le radar ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

