Sony aura-t-il une conférence E3 2021 ? 10z viral

Sony n’aura-t-il vraiment pas de conférence ce mois-ci ? (photo : images DPA/PA)

La boîte de réception du mardi ne sait toujours pas si le Switch Pro est réel ou non, car un lecteur n’est pas impressionné par le nouveau DLC de Watch Dogs: Legion.

Pour participer vous-même aux discussions, envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Le choc des Titans

Intéressant de voir toute la couverture de l’E3. Je ne savais pas que c’était aussi proche, mais pour moi, celui à surveiller est Sony et nous ne savons toujours pas s’ils seront même là. Bon, il n’y en a pas cette année mais Sony aura-t-il une conférence ce mois-ci ? Je l’aurais pensé, étant donné qu’ils devraient avoir beaucoup à montrer et qu’ils aiment toujours avoir le dernier mot quand il s’agit de Microsoft, mais ils le laissent très tard pour en dire quelque chose.

Je suppose que maintenant Microsoft a annoncé une date pour sa conférence, que Sony organisera immédiatement la sienne qui se déroulera quelques jours ou semaines plus tard. (Exécuter le même jour, juste après Microsoft, ressemblerait trop à du trolling, même si c’est leur spot traditionnel.)

Mais que montrerait Sony ? D’autant plus qu’on vient de jeter un œil à Horizon Forbidden West ? God Of War: Ragnarök est l’évident, mais si Sony a une nouvelle IP en route, ce serait le moment de faire l’un de ses montages signature, d’annoncer un tas de jeux qui ont l’air vraiment bien et de “gagner” l’E3 pour un autre an.

Sauf que Microsoft est désormais en mesure de faire correspondre le feu avec le feu, en termes de bandes-annonces pré-rendues pour des jeux auxquels vous ne pourrez pas jouer avant des années. Je pense que c’est pourquoi je veux tellement que Sony organise une conférence, afin que nous puissions enfin nous battre équitablement. J’espère que nous en aurons un.

Taon

Pas de bavardage

J’ai apprécié votre article sur les prédictions de la Nintendo E3 et beaucoup d’entre elles me semblent éminemment réalisables, mais comment diable une si grande entreprise parvient-elle à jouer systématiquement ses cartes si près de sa poitrine ?

Nintendo sont des non-conformistes, des auteurs et des génies du jeu à la fois, et tirer quelque chose de concret semble presque impossible.

Soit ils paient des sommes ahurissantes pour fidéliser leur personnel et leur loyauté (je ne pense pas qu’ils paient plus que les autres éditeurs de logiciels), soit ils ont les accords de non-divulgation les plus intensifs de l’histoire de l’entreprise ! En général, la plupart des grandes entreprises fuient comme des tamis lorsqu’il s’agit de nouveaux produits, en particulier à l’ère d’Internet, alors comment Nintendo reste-t-il si discret ?

Les énigmes sont certainement des révélations passionnantes, et j’espère que celle de Switch Pro est vraie, mais la plus alléchante est une multitude de jeux, avec Zelda: Breath Of The Wild 2 ayant des attentes énormes. Mais nous attendons depuis longtemps de nombreux titres différents et Nintendo a besoin de quelque chose pour contrer les nouvelles machines Sony et Microsoft et le battage médiatique qui les entoure également.

Roulez sur l’E3!

ZiPPi

La prise

Je ne sais pas pourquoi, étant donné toutes les rumeurs crédibles, mais je n’ai jamais vraiment cru que le Switch Pro était réel. Je pense que c’est parce que cela semble presque trop beau pour être vrai. Trop puissant pour une console Nintendo qui n’est censée être qu’une mise à niveau mineure. DLSS, 4K, USB 3.0, un port Ethernet, un écran plus grand… ils réparent même la béquille ! Qui sont ces gens et qu’ont-ils fait avec Nintendo ?!

J’imagine que ce sera cher, au moins 350 £, mais je ne vois aucune raison pour laquelle il ne se vendra pas à ce prix étant donné la popularité du modèle standard, en supposant qu’il soit rétrocompatible. Il doit y avoir un hic cependant. Nintendo trouve toujours un moyen de gâcher quelque chose avec une erreur non forcée, mais je ne sais pas ce que cela va être ici.

Ma conjecture serait quelque chose à voir avec l’exclusivité. Ils rendront un jeu important exclusif ou le déclasseront sur Switch normal… quelque chose comme ça. Bayonetta 3 semble être un pari évident, mais Metroid Prime 4 et Zelda: Breath Of The Wild 2, je pouvais aussi le voir. Si le Switch est réduit à être « rétrocompatible mais qu’il fonctionne comme un chien », alors beaucoup de gens seront à juste titre contrariés.

Tolly

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Laisse le glisser

Je pense que les histoires de fuites sont devenues plus courantes que les vraies annonces ces dernières années. Parfois, je pense que les éditeurs sont heureux que leurs futures versions soient annoncées à l’avance, mais je suis sûr que la fuite de Nintendo Switch 2.0 n’était pas dans le script du siège social.

Il semble également que ce soit toujours des détaillants, ce qui soulève la question: pourquoi informer l’un d’entre eux des projets de sortie de votre matériel avant de l’annoncer au grand public? Le nouveau matériel sera au mieux dans des mois – Amazon a-t-il vraiment besoin de le savoir maintenant ?

Owen Pile (NongWen – Identifiant PSN)

CG : Les détaillants ont certainement besoin de savoir à l’avance pour s’organiser et s’approvisionner, les plus gros ayant une priorité plus élevée – même s’ils ne se soucient manifestement pas beaucoup du secret.

Créateurs de contenu

Watch Dogs: Legion ajoute un mode rougelite avec des zombies, et c’est un accès anticipé à moitié terminé sur lequel ils veulent que les fans les aident à “ donner des commentaires ” en termes d’équilibre, de difficulté et tout le reste? Pourrait-il y avoir une meilleure illustration de la faillite créative des grands éditeurs en ce moment ? Chaque cliché du livre en un petit téléchargement !

Avaient-ils déjà envisagé de concevoir le jeu eux-mêmes, en fonction de ce qu’ils pensaient être une bonne idée ? À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu les développeurs de Nintendo ou Sony demander aux fans comment faire leur jeu et le sortir à moitié fini parce que… Je suppose que encore moins de gens vont se soucier de Watch Dogs s’ils ont pris le temps de terminer le travail ?

Il me semble que l’écart entre les éditeurs qui produisent du « contenu » et ceux qui sont réellement intéressés par la création de jeux vidéo ayant une certaine valeur artistique se creuse de jour en jour et ce sont toujours les plus grandes entreprises – Ubisoft, Activision et EA – qui ont les idées les plus fades et les moins conviviales pour le consommateur. On pourrait penser qu’ils pourraient occasionnellement créer un jeu simplement parce qu’ils aiment les jeux (pour être juste envers EA, ils le font occasionnellement).

Wotan

Avancer

D’accord avec la fonction du lecteur à propos de Mass Effect 4. C’était amusant de jouer avec les anciens jeux, mais ils montrent leur âge de bien des façons au-delà des graphiques. C’est bien, même Mass Effect 3 a près d’une décennie à ce stade, mais le nouveau jeu doit se concentrer sur l’amélioration de ce qu’ils faisaient. L’utiliser comme base pour créer un meilleur jeu qui n’aurait pas été possible il y a 10 ans. Ils ne devraient absolument pas consister à recréer des scènes des jeux originaux, mais juste légèrement différents.

Se plier à la nostalgie – l’effet Force Awakens – et confondre la rationalisation avec l’amélioration sont les deux grosses erreurs que font tant de ce genre de suites à gros budget. L’autre chose qui m’inquiète, c’est qu’ils vont essayer de réhabiliter Andromède plutôt que d’oublier ce qui s’est passé (ce qui serait super facile car c’est une histoire parallèle). Un de l’Andorre, ou peu importe comment ils s’appellent [Angara – GC] les extraterrestres semblent être dans la caravane et nous n’en avons tout simplement pas besoin.

J’espère le meilleur, car Legendary Edition est un excellent ensemble de remasters, mais il y a beaucoup de nids-de-poule à éviter.

Lothar

Contrôler le message

J’espère vraiment que l’E3 de cette année pourra être quelque chose comme la normale, du moins en termes d’annonces. Cela m’inquiète cependant qu’il n’y ait pratiquement pas d’entretiens pratiques et probablement très peu d’interviews, de sorte que les éditeurs vont pouvoir dire ce qu’ils veulent et n’offrir aucune preuve. Pas besoin de cacher un PC sous une table et de prétendre que le jeu tourne sur une console cette année.

Pourtant, c’est mieux que l’année dernière et, espérons-le, un signe que les choses reviennent à la normale. Qui sait? Peut-être même que certains des jeux sortiront cette année!

Galien

Plus: Jeux



Encore un coup

Quand j’ai vu les images de Resident Evil Village avant la sortie, j’ai eu l’idée d’errer dans un immense manoir et dans un village assiégé, de sauver des villageois, etc. Eh bien, cela a failli arriver, mais après l’avoir joué plusieurs fois, en battant tous les niveaux de compétence, à la place J’ai eu droit à un patron, un mini-boss, puis un autre patron… rincer et répéter. Et entre les deux, il y avait des vagues fastidieuses d’ennemis stupides qui vous déambulaient ou vous chargeaient.

Mais une fois loin du village, de Moreau, de Donna et d’Angie, le jeu dévie. La section de l’usine m’a irrité, mais le meilleur était le combat absurde avec Heisenberg, qui semblait avoir été entièrement retiré d’un autre jeu. Bien que facile, je l’ai détesté en normal et en hardcore, mais sur Village of Shadows, cela devient un enfer.

Pourquoi les développeurs ont-ils trouvé amusant de retirer toutes vos armes et compétences que vous avez acquises pour vous mettre dans un [redacted – GC] cela prend un âge à recharger? Un combat de boss où l’on ne peut pas soigner mais où l’on peut visiter la boutique avant le combat, pourquoi ? A quoi bon si vous ne pouvez rien utiliser de la boutique pour la première étape au moins.

Après cela, il devient Call Of Duty pendant un certain temps et un autre boss et mini-boss combat le bâillement. C’est comme si le dernier tiers du jeu était un mélange hybride de Wolfenstein, Call Of Duty, etc. c’était idiot à l’extrême. Espérons que Capcom la prochaine fois fasse une horreur de survie décente qui soit juste et pas pleine de combats de boss constants et qui a des personnages plus intéressants. Voilà en espérant.

Stephen

CG : Pour un jeu que vous ne semblez pas avoir beaucoup aimé, vous l’avez certainement beaucoup rejoué.

Boîte de réception aussi-rans

Je viens de passer la matinée à battre la démo Scarlet Nexus sur PSN et c’est absolument dingue et absolument génial dans une égale mesure, j’ai hâte de voir le jeu complet.

Vie-gaspillée-1973

Il y a tellement de choses à attendre dans cette liste Nintendo de jeux E3 possibles, mais j’espère qu’ils auront également une nouvelle adresse IP. Les rumeurs selon lesquelles ils avaient un groupe à venir sont ce qui m’a le plus excité.

Scotty

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Purple Ranger, qui demande quel jeu a le meilleur design artistique selon vous ?

C’est le début de l’E3 le week-end prochain, donc pour le Hot Topic de cette semaine, nous posons la question évidente : qu’espérez-vous et qu’attendez-vous d’être annoncé ?

L’espoir et l’attente sont probablement deux choses très différentes, cette année en particulier, mais que pensez-vous qui est susceptible de révéler, ou de montrer en détail pour la première fois, à l’E3 ? Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus et pourquoi?

Quelles grandes annonces prévoyez-vous en termes de nouveau matériel, de regroupements d’entreprises, de nouveaux services ou de baisses de prix?

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées pour leur longueur et leur contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



PLUS : Boîte de réception des jeux : Aloy dans Horizon Forbidden West, la demande de Days Gone 2 et la moralité de The Last Of Us Part 2



PLUS : Weekend Hot Topic, partie 1 : le meilleur design artistique dans les jeux vidéo



PLUS : Weekend Hot Topic, partie 2 : le meilleur design artistique dans les jeux vidéo

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();