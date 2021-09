Sony aurait en main une PlayStation 5 Pro qui arriverait avec un prix plus élevé et la possibilité de jouer en résolution 8K | La technologie

in

Les dernières rumeurs suggèrent que Sony préparerait une PlayStation 5 Pro qui arriverait dans moins de temps que prévu et dont le prix serait bien supérieur à la console actuelle.

Les consoles de nouvelle génération sont, encore, des équipements qui semblent inaccessibles pour de nombreux utilisateurs. Et, est-ce que cela n’est pas du tout facile d’obtenir à la fois une PlayStation 5 et un Xbos Series X. Le faible stock de ces équipements signifie que seuls quelques chanceux visitent leurs chambres avec ces consoles conçu pour générer du divertissement pendant des heures.

Et, bien que l’étape logique serait de lancer plus de stock sur le marché, les plans de Sony semblent se concentrer sur la production d’une version améliorée de la PlayStation 5 actuelle.. Les rumeurs suggèrent que la PlayStation 5 Pro fait déjà partie des plans de Sony et qu’elle aurait même une date de lancement approximative.

Cette nouvelle version vitaminée de la PlayStation 5 arriverait fin 2023 et début 2024. Oui, il y aurait encore au moins un an d’attente. Mais la nouvelle est surprenante si l’on considère que Sony a récemment publié une critique de sa PlayStation 5 actuelle, bien que cette critique soit livrée avec un système de refroidissement plus petit que la PlayStation 5 d’origine.

L’intérieur de la supposée PlayStation 5 Pro arriverait avec une amélioration substantielle en termes de matériel. Les rumeurs suggèrent qu’il intégrerait un nouvel APU AMD qui combinerait le CPU et le GPU. Cette augmentation de puissance augmenterait bien entendu le prix de l’équipement. La nouvelle PlayStation 5 Pro serait encore plus chère que la PlayStation 5.

La nouvelle console de Sony sera mise en vente fin novembre, bien que vous puissiez la pré-commander maintenant et assurez-vous de l’avoir dès que possible.

Les rumeurs suggèrent que le prix de la version la plus puissante se situerait entre 600 et 700 dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à la version actuelle. Il sera intéressant de voir comment Sony parvient à justifier cette augmentation de prix et si des packs avec différents jeux sont créés pour inciter à l’achat de la console.

Pour le moment, la seule chose à faire est d’attendre que Sony annonce officiellement cette version de sa PlayStation 5. Nous serons attentifs aux éventuelles rumeurs qui surgissent et nous espérons que s’ils le lancent en 2023, le stock de lancement sera suffisant pour que tout utilisateur puisse s’en procurer.