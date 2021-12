Sony brevète le système de création de chemin Death Stranding

Sony a breveté un mécanisme de création de chemin collaboratif étonnamment similaire trouvé en exclusivité Sony Échouement de la mort, prenant apparemment l’un des aspects les plus intrigants d’un jeu résolument différent et le rendant exclusif à Sony.

Le brevet lui-même, intitulé « Radar de terrain et construction progressive d’un itinéraire dans l’environnement virtuel d’un jeu vidéo », cite Hideo Kojima comme le créateur du mécanisme, bien qu’il ne mentionne jamais le nom de Death Stranding. Plus précisément, le brevet appelle des moyens d' »influencer le monde du jeu vidéo d’un jeu vidéo », tels que qui a créé les chemins, à quel point ils sont utilisés et, en gros, tous les détails généraux entourant le gameplay de Death Stranding.

Si cela vous semble préoccupant, c’est parce que nous sommes déjà venus ici. Il y a une raison, par exemple, pour laquelle vous n’avez pas vu de jeux avec des mini-jeux dans le chargement de flux jusqu’à récemment : c’est parce que Namco Bandai a breveté cette idée pour lui-même jusqu’à l’expiration du brevet en 2015. L’accumulation d’idées de gameplay ne peut qu’entraîner un étouffement de créativité dans la conception de jeux. Où serions-nous si le concept de plate-forme était breveté par Nintendo dans les années 80 ? C’est une pente glissante, et heureusement sur laquelle les entreprises n’ont pas encore trop osé marcher, mais qui sait pour combien de temps.

Pour sa part, Death Stranding vient d’avoir une nouvelle version dans Director’s Cut pour PS5, et une suite pourrait être dans les premières phases de planification. C’est juste dommage que Kojima n’ait pas aimé le nom du premier.

Death Stranding est disponible sur PS4 et PC, et Director’s Cut est maintenant disponible sur PS5.