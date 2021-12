Sony brevète l’une des technologies utilisées dans Death Stranding | Jeux

Sony Interactive Entertainment parvient à breveter le système de communication en ligne asynchrone de Death Stranding, protégeant le système créé dans le jeu de Hdeo Kojima afin que les autres studios ne puissent pas l’utiliser.

Sony a breveté le système de communication en ligne asynchrone Échouement de la mort. Sous le nom de « Détection de terrain et construction progressive d’un itinéraire dans un environnement virtuel de jeu vidéo », le brevet explique le système par lequel les routes du jeu vidéo en monde ouvert peuvent être automatiquement améliorées en fonction du nombre de joueurs qui utilisent ce.

Le brevet a été déposé par Divertissement interactif Sony déposé auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) le 31 juillet 2019, quelques mois avant sa sortie, et a été accordé et publié cette semaine (via VGC).

« Le procédé consiste à déterminer qu’un chemin a été parcouru une ou plusieurs fois par un ou plusieurs personnages d’une pluralité de joueurs dans la pluralité de sessions de jeu asynchrones. Il comprend l’amélioration du chemin en fonction du nombre de fois où il a été parcouru par un plus de personnages ».

Le brevet fait référence à l’une des fonctions Le jeu le plus acclamé de Hideo Kojima, dans lequel l’action des joueurs créant des routes, des ponts ou laissant des objets dans le monde peut être remarquée dans les jeux d’autres joueurs, bien qu’il s’agisse d’expériences indépendantes.

Ce qui signifie que ce système, l’un des aspects les plus médiatisés du jeu avant sa sortie, a été breveté par Sony Interactive Entertainment, c’est qu’à partir de maintenant les autres jeux ne pourront pas développer des mécanismes similaires, ou du moins, sans risque de représailles judiciaires.

Le brevet a été déposé par Sony Interactive Entertainment, bien qu’il cite Hideo Kojima en tant qu’inventeur. Mais Kojima Productions Il s’agit d’une étude indépendante, qui collabore apparemment maintenant avec Microsoft, donc techniquement, elle ne pourrait pas répéter la même idée dans de nouveaux jeux, car elle est légalement protégée par Sony.

C’est un cas similaire à celui de « Système Némésis« De Shadows of Mordor, le jeu de Monolith Entertainment, breveté par l’éditeur Warner Bros Interactive Entertainment plus tôt cette année.

Dans un contre-coup, Electronic Arts a annoncé cet été qu’il publiait plusieurs de ses brevets liés à l’accessibilité, y compris le système de communication « ping » d’Apex Legends, afin que d’autres sociétés puissent les utiliser librement sans représailles.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.