Sony comble le vide de la PlayStation 5 en augmentant la sortie PlaySation 4

Bien que Sony n’ait jamais annoncé quand il arrêterait de fabriquer la PlayStation 4, il avait prévu d’arrêter l’assemblage d’ici la fin de 2021.

Sony continuera à produire des consoles PlayStation 4 jusqu’en 2022 alors qu’il navigue dans la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui a limité la production de la PlayStation 5, plus chère.

Le géant japonais de l’électronique, dont la console phare PlayStation 5 est rare depuis ses débuts en novembre 2020, a informé les partenaires d’assemblage fin 2021 qu’il continuerait à faire l’itération précédente de la console tout au long de cette année, ont déclaré des sources à Bloomberg. Bien que la société n’ait jamais annoncé quand elle arrêterait de fabriquer la PlayStation 4, elle avait prévu d’arrêter l’assemblage d’ici la fin de 2021, ont-ils déclaré.

Dans le cadre de la stratégie, Sony ajoutera environ un million d’unités PlayStation 4 cette année – un chiffre qui sera ajusté en fonction de la demande – pour compenser une partie de la pression sur la production PlayStation 5. L’ancienne console PlayStation 4 utilise des puces moins avancées, est plus facile à fabriquer et constitue une alternative économique à la PlayStation 5.

Un porte-parole de Sony a déclaré à Bloomberg qu’il continuerait à produire la PlayStation 4 cette année, ajoutant que la société n’avait pas l’intention d’arrêter de fabriquer la console.

Avec la PlayStation 5, l’ambition de Sony était de passer rapidement au dernier matériel, a déclaré Jim Ryan, le chef de PlayStation. Cependant, la pandémie de Covid-19 a ralenti le développement de logiciels dans l’ensemble du secteur tout en déclenchant une augmentation de la demande de matériel qui a conduit à la raréfaction même des composants les plus élémentaires.

Sortie en 2013, la PlayStation 4 s’est vendue à plus de 116 millions d’unités et reste une option populaire pour les joueurs. Il continue de fournir une part substantielle des revenus de la division des jeux de Sony provenant des abonnements et des ventes de logiciels.

Sony pense que l’extension de la disponibilité de la PlayStation 4 est un moyen de combler le vide d’approvisionnement et de retenir les joueurs au sein de l’écosystème PlayStation, a déclaré une source à Bloomberg.

Les puces à usage général bon marché pour l’audio, les communications sans fil et l’alimentation sont parmi les goulots d’étranglement les plus importants de la chaîne d’approvisionnement. Certains fabricants de consoles pensent que même offrir des prix plus élevés ne garantirait pas de tels composants, car toute la production a déjà été vendue. Même avec des consoles terminées, la distribution continue d’être un défi car les coûts d’expédition ont fortement augmenté.

