Sony commencera enfin à vendre des façades colorées PS5 en janvier 2022

Depuis que Sony a révélé que la PS5 aurait une façade détachable, les fans se demandent quand la société commencera à vendre de nouvelles couvertures. L’attente est terminée, car la société a annoncé que les premières coques de console PS5 arriveront en janvier 2022 dans certaines régions.

Lundi, Sony a dévoilé trois nouvelles couleurs DualSense : Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Ceux-ci rejoindront les coloris Cosmic Red et Midnight Black précédemment publiés. Mais en plus de sa gamme colorée de contrôleurs, Sony présente un nouvel accessoire. L’année prochaine, Sony publiera cinq nouvelles coques de console pour correspondre aux cinq contrôleurs DualSense sur le thème de la galaxie. Ils seront également disponibles en Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple.

Les coques de console PS5 sont disponibles en cinq nouvelles couleurs

Comme l’explique Isabelle Tomatis de Sony Interactive Entertainment, les coques de console PS5 sont faciles à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de retirer le couvercle fourni avec votre PS5 et de mettre le nouveau en place. Au cas où vous auriez besoin d’un rappel rapide sur la façon de retirer le couvercle, frottez jusqu’à la marque 2:00 de la vidéo ci-dessous. Vous pouvez facilement voir Yasuhiro Ootori, vice-président de la conception mécanique de SIE :

Sony lancera des couvertures de console PS5 séparées pour la PS5 avec un lecteur de disque et la PS5 Digital Edition. Avant d’en acheter un, assurez-vous d’avoir choisi la bonne coque pour votre console PS5. Les consoles ont une forme différente, donc si vous choisissez la mauvaise couverture, elle ne s’adaptera pas à votre PS5.

Prix ​​et disponibilité

Sony déclare que les coques de console Midnight Black et Cosmic Red PS5 seront disponibles à partir de janvier 2022 chez les détaillants participants. Si vous habitez dans l’une des régions suivantes, vous pourrez acheter des couvertures : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Chine, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Corée et Philippines. Sony a également confirmé que les coques de console Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue PS5 arriveront dans ces régions au cours du premier semestre 2022.

Si vous habitez aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en France, les produits seront disponibles en avance via PlayStation Direct. Voici tous les détails pertinents pour ceux qui veulent une couverture de console PS5 avant tout le monde :

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, un certain nombre de ces nouveaux produits seront disponibles via un accès anticipé pour les clients de direct.playstation.com. La manette sans fil DualSense en violet galactique sera disponible sur direct.playstation.com à partir du 14 janvier (dans la limite des stocks disponibles) et sera proposée chez les autres détaillants participants à partir du 11 février. De plus, les coques de console PS5 en noir minuit et rouge cosmique seront sera disponible sur direct.playstation.com à partir du 21 janvier (dans la limite des stocks disponibles) et sera proposé chez les autres détaillants participants à partir du 18 février. Restez à l’écoute de direct.playstation.com pour plus d’informations.

Vous vous souvenez peut-être que des sociétés tierces ont essayé de vendre leurs propres façades PS5 personnalisées. Sony les a tous rapidement fermés. À ce stade, il était clair que Sony sortirait ses propres coques PS5. Honnêtement, il est quelque peu surprenant qu’il ait fallu autant de temps à Sony pour lancer l’accessoire.