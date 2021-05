Sony continue de taquiner les fans de Spider-Man sur la bande-annonce de No Way Home

L’image ci-dessus nous vient de la page Twitter officielle de Sony, qui répond lorsque Spider-Man a commencé à suivre les tendances sur le réseau social. En effet, le web-slinger a attiré une tonne d’attention ces derniers temps alors que Sony continue de développer son Spider-Verse en direct avec Venom 2 et le projet Kraven The Hunter récemment lancé. Mais avec le prochain Threequel de Tom Holland qui devrait arriver cet hiver, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une bande-annonce de Spider-Man: No Way Home n’arrive.

