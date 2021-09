Sony corrige la bombe à retardement PS4 avec la dernière mise à jour | Jeux

in

Sony a corrigé le problème de la batterie PS4 CMOS, un bug connu sous le nom de CBOMB qui empêchait la préservation du jeu vidéo en rendant la console totalement inutilisable lorsque cette batterie était épuisée.

Il semble que Sony ait écouté la communauté et l’un des problèmes les plus importants auxquels elle a dû faire face ces derniers mois, et qui ferait beaucoup de bruit à l’avenir, est le problème de batterie PS4 CMOS.

Il y a quelques mois, un groupe d’utilisateurs a découvert et démontré que la PS4 était complètement inutile lorsque sa batterie CMOS s’est épuisée, une pile bouton que pratiquement tous les systèmes arrivent et qui est responsable de garder certains processus système “en vie”.

Comme cette batterie s’épuise, la console est incapable de lire les jeux physiques et numériques, il ressemble donc à un joli presse-papier, mettant fin à tous les espoirs du jeu “rétro” dans 15 ou 20 ans.

Parce que? Il semble que la pile PS4 CMOS soit responsable de la communication de la carte avec les serveurs et, n’ayant aucune réponse du PSN, le conseil d’administration dit que cela ne fonctionne pas et qu’il ne lira aucun type de jeu. Et cela a été surnommé le PS4 CBOMB.

Cependant, comme on dit, Sony semble avoir pris note et avec la mise à jour du firmware 9.0 (ce qui, d’autre part, pose quelques problèmes) les utilisateurs ont signalé qu’ils peuvent lire des titres physiques et numériques avec cette batterie complètement épuisée.

On dirait que le problème CBOMB a peut-être enfin été résolu (pour les jeux PS4 physiques au moins) ! Nous allons tester cela plus loin, mais cela ressemble à une excellente nouvelle https://t.co/scHesG5YTh – Est-ce que ça joue ? (@ DoesItPlay1) 21 septembre 2021

Des trophées peuvent également être gagnés, mais la date de la console est 1969, donc ces trophées ne sont évidemment pas enregistrés dans le profil en ligne, mais au moins il semble que ce problème ait été résolu, ce qui aurait de graves conséquences pour la préservation du jeu vidéo.

Microsoft a également des politiques similaires à celles de Sony et du « Est-ce que ça joue ? » Cela a permis de découvrir tout le problème de la batterie de la PS4 et tente également d’assouplir les politiques de contrôle en ligne.

Bien sûr, au moins Xbox semble avoir une politique plus ouverte sur la compatibilité descendante dans ses systèmes, mais c’est toujours quelque chose qui peut beaucoup ennuyer les utilisateurs en moins d’années.