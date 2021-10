Sony crée un nouveau label PlayStation PC

29 octobre 2021 – 14h12

Sony Interactive Entertainment a créé un tout nouveau label d’édition PlayStation PC.

Comme repéré par VGC, les utilisateurs de Steam ont remarqué que le géant de la console a commencé à passer ses titres sur la plate-forme de PlayStation Mobile à PlayStation PC. Cette entité – selon Corporation Wiki – est un tout nouveau label enregistré par le siège américain de SIE en avril de cette année.

C’est encore un autre signe que PlayStation va prendre le PC de plus en plus au sérieux avec le temps.

Ce mouvement a commencé avec Horizon Zero Dawn – à l’origine une exclusivité PlayStation 4 réalisée par le développeur néerlandais Guerrilla Games – arrivant sur PC en 2020. Il a été suivi par Bend Studios’ Days Gone, tandis que Sony a récemment révélé que God of War de 2018 arrivait sur Steam et l’Epic Games Store début 2022.

Le patron de SIE, Jim Ryan, a déclaré qu’il travaillait sur davantage de ports PC de ses titres de console, la société ayant récemment acquis le spécialiste du portage PC Nixxes plus tôt dans l’année.

L’ancien patron de PlayStation US, Shawn Layden, a récemment déclaré qu’il estimait que les titres ne seraient pas lancés sur console et PC le même jour, les dernières versions de ces titres étant publiées plus tard après que les ventes aient commencé à ralentir.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72606/sony-creates-new-playstation-pc-label/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));