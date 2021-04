Sony dévoile les écouteurs WH-1000XM4 en édition limitée dans un blanc accrocheur

Sony a présenté une édition limitée de ce casque WH-1000XM4 en Silent White.La nouvelle finition est plus résistante aux taches que les options noir, bleu ou argent.Pour l’instant, ils ne seront disponibles qu’au Royaume-Uni et en Europe pour 400 £ ou 459 €.

Sony vient de trouver un autre moyen de garder ses écouteurs WH-1000XM4 pertinents malgré une concurrence féroce: les proposer dans une couleur difficile à trouver. Slashgear rapporte que Sony a présenté une édition limitée du casque en Silent White.

C’est plus qu’un simple changement de couleur. Sony affirme que les écouteurs blancs ont une finition nacrée qui ajoute une «sensation de profondeur» et affine leur sensation tactile. Plus important encore, la nouvelle teinte serait «encore plus résistante aux taches» que les modèles noir, bleu et argent actuellement disponibles. Vous ne devriez pas avoir à craindre qu’ils ne prennent des colorants dans votre sac ou vos vêtements.

Les performances du casque Sony blanc sont identiques à celles que vous obtiendriez avec n’importe quel autre modèle WH-1000XM4, bien sûr. Ce n’est pas une mauvaise chose. Vous obtenez toujours une forte suppression active du bruit, jusqu’à 30 heures d’autonomie de la batterie, la compatibilité NFC et des optimisations pour les assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Assistant. Nous avons constaté qu’ils délivraient un excellent son avec un design confortable et un bruit de fond minimal, bien qu’avec des commandes tactiles pointilleuses.

Le hic, comme l’indique «édition limitée», c’est la disponibilité. Jusqu’à présent, Sony ne s’est engagé à lancer les écouteurs WH-1000XM4 Silver White qu’au Royaume-Uni et en Europe, où ils seront disponibles à partir de mai pour 400 £ ou 459 € «jusqu’à épuisement du stock». Il n’y a aucune mention d’une version nord-américaine. Si vous voyez une paire et que vous en avez les moyens, vous voudrez les prendre rapidement – vous n’aurez peut-être pas une seconde chance.