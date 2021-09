Sony devrait penser à lancer une nouvelle PlayStation portable

Oliver Cragg / Autorité Android

Les jeux portables ont repris avec l’abondance de titres mobiles, de téléphones plus puissants et de consoles portables comme la Nintendo Switch. Mais une société de jeux nous manque cruellement dans l’arène mobile. Sony propose depuis longtemps des systèmes de jeu portables, notamment la Vita et la PSP. Mais et si la firme lançait une nouvelle console portable PlayStation ? Souhaitez-vous que cela se produise ?

Nous avons posé cette question exacte à nos lecteurs dans un récent sondage. Retrouvez les résultats ci-dessous.

Aimeriez-vous voir une nouvelle console portable PlayStation ?

Résultats

Nous avons vu un peu moins de 1 200 votes sur ce sondage depuis sa publication le 28 août. Les lecteurs avaient le choix entre deux options, mais à en juger par les résultats, nous avions à peine besoin d’un deuxième choix.

L’argument en faveur d’une nouvelle PlayStation portable est passionnant. Sony pourrait utiliser ses abondantes bibliothèques PS4 et PS5, ajouter un stockage extensible par l’utilisateur via des cartes microSD à l’appareil et introduire également l’haptique intelligente du contrôleur DualSense. Les opposants ne veulent apparemment pas transporter une autre console ou soutiennent que les smartphones de Sony pourraient éventuellement remplacer une nouvelle PlayStation portable.

Trouvez plus de réponses et d’opinions de lecteurs ci-dessous.

Vos commentaires

blindexecutioner : Pas de pavé tactile ni de pavé tactile arrière du tout. Les gens veulent des boutons. Cela ne remplacerait pas une souris et un clavier. Je suis d’accord pour le stockage, c’est sûr. Il doit également être d’environ 250 $ ou moins. Jason Laird : La vérité, c’est que personne ne veut en transporter un quand vous pouvez simplement sortir votre téléphone. Cela et le fait qu’ils utiliseront toujours une carte mémoire propriétaire stupide. godisafairytale : Sony fabrique déjà des téléphones. De très bons téléphones puissants qui peuvent gérer facilement même les jeux Android les plus exigeants. Et qui fonctionnent bien avec les manettes Dual Shock 4. Pourquoi cannibaliseraient-ils leurs propres produits ? Ils pourraient ouvrir PSNow à Android (peut-être exclusif aux téléphones Xperia) et rendre compatible Dualsense, et exploiter le marché mobile pour beaucoup moins d’argent. Techngro : Je possède toujours ma PS Vita. Il est modifié et a tous les hacks installés. Mais il reste principalement assis à ne rien faire. Avait tellement de PSP. J’avais l’habitude de les modifier et de les vendre. La Vita était un si bon design, mais Sony l’a abandonné trop tôt, ou peut-être n’a-t-il jamais vraiment eu l’intention de le soutenir à long terme en premier lieu. J’aimerais bien voir un nouvel ordinateur de poche. Un pour rivaliser avec le Switch. Ou au moins donner la possibilité de diffuser votre jeu sur un grand écran. Et oui, le stockage non exclusif est un must. C’était un énorme problème avec la PSP et la Vita. lsatmata : La prochaine PSP (si jamais Sony le fait) devra utiliser une technologie PS5 de bas de gamme. le problème avec une console portable est le support physique. Nintendo Switch utilisant une cartouche fait en fait payer le développeur / éditeur plus qu’un BD car la cartouche utilise le flash NOR et c’est beaucoup plus cher que le flash NAND. en plus de cela, Macronix, le plus grand fabricant de flash NOR ne parvient toujours pas à produire une cartouche de 64 Go, même Nintendo évitant la cartouche de 32 Go car elle est chère.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.