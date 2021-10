Sony dit avoir vendu plus de 13 millions de consoles PlayStation 5 depuis son lancement ; vérifier les détails

Les unités de jeu ont principalement été vendues via l’achat d’un tiers.

En rassemblant ses données de vente vieilles de plusieurs années, Sony a révélé qu’il avait vendu un total de 13,4 millions d’unités PS5 à ce jour à travers le monde. Selon les données de la société, elle a vendu 3,3 millions d’unités de PS5 au cours du dernier trimestre et 2,2 millions d’unités dans le monde au dernier trimestre. Sur le plan du jeu également, la société a bien fait ces derniers temps.

Les ventes de jeux ont également connu une hausse ces derniers mois, la société ayant vendu 76,4 millions d’unités au cours du dernier trimestre par rapport au chiffre de ventes du dernier trimestre de 63,6 millions d’unités. Les unités de jeu ont principalement été vendues via l’achat d’un tiers.

Les avantages cumulatifs de l’augmentation des ventes d’unités PS5 et d’unités de jeu ont conduit la société à augmenter ses revenus de 27% pour atteindre 5,68 milliards de dollars. Cependant, le tableau n’est pas rose pour la société sur d’autres fronts, car la société a vu son bénéfice d’exploitation baisser de 29 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

La baisse du résultat d’exploitation s’explique principalement par la baisse des ventes d’appareils PS4 et très peu de ventes propriétaires d’unités. À mesure que le nombre d’unités de PS5 augmentait, la vente d’unités PS4 a considérablement diminué, car la société ne pouvait vendre que 2 lakhs d’appareils PS4 par rapport aux 5 lakhs enregistrés au trimestre précédent.

Dans un autre développement récent, Sony a annoncé trois jeux pour PlayStation Plus ce mois-ci. Selon l’annonce faite par la société, les titres des trois jeux sont Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21 et Hell Let Loose.

Alors que les utilisateurs réguliers d’appareils PS connaissent le titre Mortal Combat, le PGA Tour 2K21 permet aux joueurs d’affronter les meilleurs golfeurs du monde sur de superbes parcours réels. D’un autre côté, Hell Let Loose est une sorte de jeu de tir à la première personne se déroulant à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

