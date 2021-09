Sony dit que God Of War Ragnarok terminera l’histoire nordique en 2022

GARÇON, as-tu entendu ?! Notre histoire nordique se termine l’année prochaine.Image : Sony

Le développeur Sony Santa Monica a confirmé que God of War Ragnarök complétera l’histoire nordique de la série lors de son lancement l’année prochaine, concluant le combat de Kratos avec des divinités comme Freya et Thor en seulement deux matchs.

Dans une interview avec God of War YouTuber Kaptain Kuba, le directeur du jeu Cory Barlog a déclaré que bien qu’il y ait plusieurs raisons pour que Santa Monica termine la série God of War redémarrée en deux jeux, la principale est le temps. Barlog a spécifiquement mentionné les cinq années qu’il a fallu pour développer l’entrée 2018 et, en supposant que cela prenne le même temps pour Ragnarök et un éventuel troisième jeu, a déclaré que le scénario nordique de Kratos souffrirait d’une étirement sur environ 15 ans.

“Il y a plusieurs raisons, [but] Je pense que l’une des raisons les plus importantes est [time]”, a déclaré Barlog. « Le premier match a duré cinq ans. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre [to finish the second game], mais je vais juste dire que ça va prendre presque le même temps, n’est-ce pas, pour le faire. Ensuite, si vous pensez ‘Wow, un troisième dans le même [time frame],’ et nous parlons comme une durée de près de 15 ans d’une seule histoire. J’ai l’impression que c’est trop étendu. J’ai l’impression que nous en demandons trop pour dire que l’achèvement réel de cette histoire qui prend autant de temps semble trop long. “

Barlog a également déclaré que l’objectif principal du redémarrage de God of War était de dire quelque chose sur Kratos en tant que père et de raconter une histoire sur la relation qu’il entretient avec son fils, Atreus. En tant que tel, Barlog a déclaré que le directeur du jeu Ragnarök, Eric Williams, pourrait totalement raconter l’histoire qu’il souhaite dans le deuxième jeu et que cela servirait de conclusion définitive au redémarrage.

« Étant donné où en était l’équipe et où en était Eric avec ce qu’il voulait faire, je me suis dit : « Écoutez, je pense que nous pouvons réellement le faire dans la deuxième histoire », a déclaré Barlog. « La plupart de ce que nous essayions de faire depuis le début était de raconter quelque chose sur Kratos et Atreus. Le cœur du moteur de l’histoire est vraiment la relation entre ces deux personnages et la complexité rayonne comme des ondulations dans un étang. Nous pourrions en faire un océan et laisser ces ondulations s’étendre sur des milliers de kilomètres, mais est-ce nécessaire et est-ce bénéfique, ou avons-nous l’impression : « Vous savez quoi, cela s’étend trop loin ? » Les ondulations sont trop éloignées et vous perdez un peu l’intrigue.

Cela contraste fortement avec la série OG God of War, qui a été lancée en 2005 sur PlayStation 2 et a vu sa trilogie terminée en 2010. Au milieu de tout cela et des années qui ont suivi, la franchise a vu quelques retombées avant le redémarrage. abandonné en 2018. Ragnarök est la suite de God of War (2018), et voit Kratos s’occuper de son fils maintenant adolescent qui pourrait avoir un intérêt amoureux pour Angrboda, qui a illuminé Internet parce que, oh non, une femme noire est dans un jeu vidéo. Quelqu’un s’il vous plaît envoyer de l’aide.

God of War Ragnarök sortira en 2022 pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Voici cinq autres choses à savoir à ce sujet, dont la confirmation que le combat sera beaucoup plus vertical cette fois-ci.