Sony dit qu’il sera toujours difficile de trouver une PS5 en 2022 – .

Nous sommes maintenant sept mois dans le cycle de vie de la PlayStation 5, et il est encore pratiquement impossible de trouver une console en stock n’importe où. Il y a un certain nombre de raisons à cela, dont certaines nous parlerons sous peu, mais si vous espériez que la sécheresse sur PS5 pourrait prendre fin dans un proche avenir, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Selon Bloomberg, l’un des directeurs généraux de Sony a récemment déclaré aux analystes que l’offre pourrait être limitée en 2022.

À la fin du mois dernier, lors de l’annonce de ses résultats, Sony a révélé avoir vendu 7,8 millions de consoles PS5 jusqu’au 31 mars 2021. La société a également annoncé qu’elle prévoyait de vendre au moins 14,8 millions de consoles avant la fin de l’exercice. Après avoir rendu compte de ses résultats financiers, Sony a parlé aux analystes de la difficulté de répondre à la demande pour sa console de jeu de nouvelle génération. Les personnes présentes pour ces remarques ont déclaré à Bloomberg que le directeur financier de Sony avait clairement indiqué que la demande ne serait probablement pas satisfaite de si tôt.

«Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande», explique Hiroki, directeur financier de Sony. Totoki aurait déclaré lors du briefing. Il a également déclaré: «Nous avons vendu plus de 100 millions d’unités de PlayStation 4 et compte tenu de notre part de marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande diminue facilement.»

Si Sony pouvait d’une manière ou d’une autre augmenter sa production pour répondre à la demande, il semble inévitable que la PS5 se vende mieux que la PS4 au cours de sa première année sur le marché, mais la pénurie mondiale de semi-conducteurs ne devrait pas non plus être résolue dans un proche avenir. Par conséquent, trouver une PS5 continuera d’être un défi au cours de l’été et de l’automne, à tout le moins. Selon toute vraisemblance, ceux qui font du shopping pendant les vacances ne s’en tireront pas mieux.

Comme le souligne The Verge, cela va à l’encontre du récit que le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, tentait de vendre en février lorsqu’il a déclaré au Financial Times: «Cela s’améliorera chaque mois tout au long de 2021. Le rythme de l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement se réunira tout au long de l’année, donc au moment où nous arriverons à la seconde moitié de [2021], vous allez vraiment voir des chiffres vraiment décents. »

Pour l’instant, si vous êtes à la recherche d’une PS5, vous devrez être aussi diligent que l’an dernier, en suivant autant de comptes Twitter que possible et en restant connecté au site Web de chaque détaillant au cas où vous peut avoir de la chance et ajouter une console à votre panier avant les milliers d’humains et de robots avec lesquels vous êtes en concurrence.

