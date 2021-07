Sony doit encore acheter un éditeur pour PlayStation – mais ce n’est qu’une partie du puzzle

Dans les mois qui ont suivi l’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft, puis de Bethesda, j’ai soutenu que Sony devrait emboîter le pas et acheter également un éditeur. Compte tenu des annonces récentes de la société – en partenariat avec des studios tiers comme Haven et Firewalk et en achetant les développeurs Housemarque et Nixxes – il est clair que PlayStation ne semble pas intéressé par un éditeur à fort impact, au lieu de cultiver un portefeuille de premier plan en pleine croissance grâce à des et les acquisitions délibérées.

Bien qu’à court terme, je puisse voir que cela profite à Sony, je ne pense pas que cela fonctionnera à long terme, car le concurrent direct Xbox renforce ses offres. Et même si Sony rachetait un éditeur, cela ne résoudrait pas tout le problème.

Non seulement Microsoft a acheté une mine d’or d’IP lors de l’acquisition de ZeniMax, mais il a également acheté le moyen idéal de vendre des abonnements Xbox Game Pass à ceux qui ne l’avaient pas déjà acheté. C’est ce qui manque à PlayStation, un éditeur compétitif qui peut aller jusqu’au bout. à la hauteur de ce que propose ZeniMax et un moyen de fournir ces jeux aux consommateurs à une fraction de leur prix de vente au détail.

Je l’ai déjà dit, mais PlayStation Now doit être remanié. Ce n’est pas un concurrent sérieux du Xbox Game Pass en l’état, même avec l’ajout récent de Red Dead Redemption 2. Ce n’est pas que les blockbusters ne viennent pas sur PS Now, c’est qu’il s’agit toujours de jeux plus anciens. Vous n’allez pas vendre des abonnements comme ça, surtout avec le Xbox Game Pass qui obtient des jeux le premier jour.

Sony peut continuer à faire des acquisitions stratégiques de studios tout ce qu’il veut, mais le niveau d’IP dont il dispose ne peut pas égaler ZeniMax, à mon avis. Microsoft a acheté Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, The Evil Within et une nouvelle propriété intellectuelle comme Starfield, sans parler des projets que ces entreprises ont planifiés pour l’avenir. Cette liste d’adresses IP héritées est l’une des plus solides du secteur, et certains la considèrent comme la meilleure série jamais réalisée. Non seulement ils se vendent bien – Skyrim est sur presque toutes les plateformes imaginables à ce stade – mais ce sont des classiques bien-aimés.

Des entreprises comme Capcom, Konami et même Square Enix proposent des portefeuilles solides et ont déjà des liens avec PlayStation car elles sont toutes basées au Japon. Si PlayStation pouvait obtenir les droits de séries comme Resident Evil, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Tomb Raider ou Silent Hill, ce serait une énorme victoire. Et ce n’est même pas une fraction de l’IP que possèdent ces éditeurs. Ensuite, imaginez à quel point cela pourrait être un succès si de nouveaux jeux de ces séries étaient lancés sur PlayStation Now pour les abonnés.

Mon collègue Samuel Tolbert estime que Sony ne devrait pas acheter un éditeur pour concurrencer Microsoft et que ses récentes acquisitions prouvent qu’il a un plan de réussite. Bien que j’admette que PlayStation dispose d’un solide portefeuille d’IP qui continue de croître avec de petites acquisitions, comme je l’ai dit plus tôt, je ne pense pas que ce soit suffisant pour suivre Microsoft.

Sony prépare actuellement une suite à God of War, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, une suite non annoncée de Spider-Man et un certain nombre de projets secrets. Même quelques-uns des noms de cette liste pourraient devenir certains des meilleurs jeux PS5 jamais créés, mais je ne pense pas que cela suffise par rapport à ce que nous savons arriver sur Xbox, en particulier via Xbox Game Pass.

Microsoft et Xbox ont trouvé la combinaison parfaite pour étendre leur écosystème d’une manière que PlayStation n’a pas fait. Je sais que ça n’a pas toujours l’air bien de “suivre la meute”, pour ainsi dire, parce qu’une entreprise veut tracer sa propre voie, mais c’est une situation où je pense que PlayStation doit prendre note et imiter ce que fait Xbox . Il ne peut pas se reposer sur ses lauriers.

Un signe positif que Sony prête attention d’une manière ou d’une autre est la façon dont il révèle publiquement son intention de diversifier ses actifs. PlayStation fait un grand pas dans le jeu mobile et son acquisition de Nixxes Software, qui s’est fait un nom dans les ports PC, montre qu’elle prend les jeux PC plus au sérieux. Sony se rend compte que la console PS5 elle-même n’est qu’une petite fraction du gâteau.

Days Gone a dominé les ventes lors de sa sortie sur Steam.

En ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, PlayStation s’assure de disposer de plusieurs voies ouvertes vers le succès. Days Gone a dominé les ventes lors de sa sortie sur Steam, et Horizon Zero Dawn s’est vendu presque aussi bien que The Witcher 3 en ce qui concerne PC. Tout cela ne fait que rendre les jeux PlayStation plus accessibles et mettre de l’argent dans les poches de Sony – de l’argent qui peut servir à de nouvelles IP, services et acquisitions.

Si cela semble pessimiste pour Sony, cela ne devrait pas être le cas. Je ne pense pas que Sony ait des problèmes en ce moment, mais je pense que s’il veut rester compétitif dans les années à venir, il doit être agressif et faire de grands pas. L’achat d’un éditeur, la refonte de PlayStation Now et la poursuite de l’expansion sur mobile et PC devraient faire l’affaire.

