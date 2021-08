Sony empêche McDonalds de donner des contrôleurs PS5

in

S’il y avait des pépites là-bas, ce serait parfaitImage: McDonalds Australia

Depuis la semaine dernière, McDonalds Australie prévoyait de donner un tas de contrôleurs PS5 personnalisés, chacun recouvert d’un motif de hamburgers + frites pour célébrer le 50e anniversaire de l’entreprise (en Australie). Bizarrement, le géant international de la restauration a oublié de demander à Sony à ce sujet en premier.

On pourrait penser que ce serait la première chose qu’une entreprise avec une véritable équipe juridique aurait pensé faire si vous deviez mentionner “PlayStation 5” et utiliser une image de contrôleur dans le cadre de votre propre marketing, mais non ! McDonalds juste y est allé directement, annonçant son intention de donner les contrôleurs dans le cadre d’une compétition, ainsi que d’en envoyer aux streamers locaux.

Un avertissement avant d’aller plus loin : la chose est tellement criarde que je l’adore.

Dès que Sony a eu vent du cadeau, ils sont intervenus et l’ont bloqué, McDonalds devant envoyer rapidement une annonce de suivi qui disait :

Malheureusement, la semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et n’aura pas lieu ce dimanche. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer une nouvelle date pour l’événement proposé pour le moment. Nous aurons de superbes prix, notamment les sweats à capuche du 50e anniversaire de Macca et des abonnements à 50 chaînes pour chaque streamer à offrir. Nous serons en contact avec le nouveau timing dès que nous l’aurons confirmé. » Sony PlayStation n’a pas autorisé l’utilisation de sa manette dans le matériel promotionnel lié à l’événement Stream Week proposé et nous nous excusons pour tout inconvénient causé. La semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et les contrôleurs Sony PlayStation ne seront pas inclus dans le cadeau.

Dommage, mais nous trouverons tous des moyens de continuer notre vie. Si quelqu’un chez McDonalds Australie lit ceci et sait ce qui va arriver à la boîte de contrôleurs maintenant qu’ils ne peuvent plus être donnés, je peux être contacté ici.