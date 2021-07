Sony et les plus gros hacks de 2014

Pour Gabriela Chavez

(CNNMexico) – En 2014, la cybercriminalité est devenue intime. De la vague de photos divulguées qui ont déshabillé Jennifer Lawrence et d’autres actrices devant des millions d’internautes à l’exposition d’e-mails et de comptes d’utilisateurs de différentes plateformes Sony. Les hacks les plus pertinents des douze derniers mois se sont concentrés sur la divulgation de la plus privée de leurs victimes.

Depuis 2013, la tendance à la mise hors service des sites gouvernementaux s’est intensifiée et la valeur des données et des informations que les pirates obtiennent a augmenté, ce qui génère de plus grands profits pour leurs crimes, a déclaré le directeur de l’innovation et de la technologie de Trend Micro, Juan Pablo Castro. .

Jusqu’au troisième trimestre 2014, Trend Micro a découvert 59 786 sites malveillants hébergés au Mexique à partir desquels des logiciels malveillants étaient distribués, des chiffres qui, à l’échelle mondiale, se sont traduits par au moins quatre millions de cybermenaces différentes générées au cours de l’année ; Cependant, au-delà des dommages techniques, le plus grand impact de ces menaces est économique, selon le McAfee Center for International Strategy for Cybercrime Studies.

« Le coût le plus important de la cybercriminalité provient des dommages économiques qu’elle cause aux pays ; la cybercriminalité nuit aux échanges commerciaux, à la compétitivité ; innovation et croissance économique mondiale », détaille le rapport du centre, publié mi-2014.

Le rapport évalue le coût annuel de la cybercriminalité à 400 milliards de dollars.

Voici quelques-uns des piratages qui ont généré des scandales notables et une attention en ligne tout au long de 2014 :

1. Sony, a révélé : Fin novembre, la firme japonaise a subi un piratage dans son système qui, à ce jour, continue de dévoiler des secrets d’entreprise ; des salaires qui montrent l’inégalité des sexes, des primes d’acteurs, des films pas encore sortis et des stratégies contre la concurrence.

Les spécialistes estiment que le vol de 100 téraoctets d’informations et leur publication auraient un préjudice économique de 100 millions de dollars.

Les pirates ont volé et exposé des e-mails internes qui montraient qu’un seul dirigeant de Sony gagnait plus d’un million de dollars ; Ils ont révélé que Sony avait acheté les droits pour faire le film Mario Bros. à Nintendo et aussi que des commentaires racistes contre le président américain Barack Obama.

Certains des secrets révélés étaient les opinions sur le travail d’acteurs comme Angelina Jolie, qui, selon les réalisateurs, “ont peu de talent” comme le comédien de 48 ans Adam Sandler.

L’attaque a été répertoriée comme l’une des plus dommageables de ces dernières années.

2. Hollywood exposé : Le 26 septembre, des photos compromettantes d’actrices comme l’actrice oscarisée Jennifer Lawrence, Kayle Cuoco, Kate Upton et d’autres ont été publiées sur 4Chan.org. Les photographies, et plus tard les vidéos érotiques des actrices, ont attiré des millions de regards curieux, suscitant des demandes des stars et une campagne, menée par Lawrence, en faveur de la vie privée et du respect de la vie privée des personnalités publiques.

3. Saigne le cœur : En avril, le malware connu sous le nom de Heartbleed a ébranlé la plupart des sociétés Internet, car son moyen d’attaque passait par les serveurs sur lesquels ces sociétés opèrent. Facebook, Google, Instagram, Uber et d’autres sociétés numériques ont été affectés par de tels logiciels malveillants. Ce type de malware permet de lire des parties de la mémoire des ordinateurs concernés et d’accéder à des informations confidentielles.

4. Améliorer la maison : En septembre, 56 millions de numéros de carte et 53 millions d’adresses e-mail d’utilisateurs et de clients du magasin Home Depot ont été volés par des pirates. Les données ont été volées lorsque les cybercriminels ont violé un fournisseur ; l’intention était d’accéder aux informations confidentielles de la chaîne. L’attaque a coûté 62 millions de dollars à la firme.

5. JP Morgan ouvre la porte : En août, un employé avec peu de mesures de sécurité et des mots de passe faibles a été la passerelle pour la banque américaine JP Morgan, l’une des plus grandes de ce pays, pour violer son système. L’attaque a compromis 76 millions de comptes bancaires pour les particuliers et 7 millions pour les entreprises ; Après l’incident, la banque a promis d’investir le double de ce qu’elle avait l’habitude d’investir dans la sécurité pour éviter les récidives. La banque a déjà investi 250 millions de dollars par an dans la cybersécurité.

6. En dehors des sentiers battus : En novembre, Dropbox, le service de conteneurs d’informations dans le cloud, a subi une cyberattaque qui a compromis les informations de courrier électronique et de mot de passe d’au moins 7 millions d’utilisateurs du service dans le monde. Le piratage a été divulgué via le site de piratage, Pastebin, où des informations de 400 comptes ont été divulguées; les responsables ont demandé une récompense en bitcoins pour rendre le contrôle des comptes à leurs propriétaires. L’entreprise, à ce jour, nie toujours l’incident.

7. De la Russie au monde : Deux cyberattaques en provenance de Russie sont devenues pertinentes cette année. Dans le premier, il a été annoncé le vol de plus de 1 200 millions de mots de passe sur 420 000 sites Internet ; Dans la seconde, nous avons vu comment une page de ce pays a partagé en direct les vidéos privées de près de 4 600 caméras aux États-Unis et de milliers d’autres dans d’autres parties du monde.

