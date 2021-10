Sony et Meizu unissent leurs forces, vous pouvez désormais installer les applications Flyme OS sur les téléphones Xperia | La technologie

L’alliance entre Sony et Meizu est quelque chose que beaucoup n’ont pas vu venir, mais c’est une réalité d’aujourd’hui et a pour point commun d’améliorer l’expérience de leurs téléphones Xperia en Chine.

L’expérience sur Android varie en fonction de la région dans laquelle nous nous trouvons. En Occident ce qui est recherché, c’est un design similaire, sinon identique, à ce que Google lance dans ses terminaux, mais cela ne s’applique pas à l’Est.

Et, est-ce que des fabricants comme Xiaomi nous ont déjà peu habitués à ce qui est transporté dans ces régions. C’est pourquoi certains fabricants doivent s’adapter aux demandes du public dans certains domaines.

La dernière entreprise qui a dû le faire est Sony. Tout au long d’aujourd’hui, une alliance avec Meizu a été annoncée, la mission de cette alliance est d’essayer d’apporter une partie de l’expérience Flyme OS aux appareils Xperia.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de données sur la signification de cette alliance, mais ce que l’on sait, c’est que le magasin d’applications Flyme OS et les services d’actualités ou de météo seront présents sur les mobiles Sony.

Bien sûr, il n’y a pas lieu de s’alarmer. Cela ne dépend pas du marché occidental, en fait, l’accord ne comprend, bien sûr, que la Chine. Cela a beaucoup de sens au niveau du marketing et de l’intégration avec les utilisateurs en Chine.

Le premier appareil qui pourra profiter des applications Flyme OS sera le Sony Xperia 1 III, bien que l’on s’attende à ce que de nombreux autres téléphones Sony rejoignent cette alliance pour offrir une expérience plus conforme au marché asiatique.

Il est extrêmement curieux que l’alliance ait été avec Meizu et non, par exemple, avec Xiaomi. Il n’y a pas beaucoup de données en interne ou sur les négociations de la marque, mais il pourrait être intéressant de voir comment l’accord a été conclu.

Maintenant, nous devrons attendre et voir comment le jeu va à la firme japonaise de terminaux Android. Pour le moment, il n’y a pas plus de détails sur cet accord avec Meizu, bien que nous soyons attentifs pour voir s’il y a plus de nouvelles.