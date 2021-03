Sony et RTS acquièrent conjointement le tournoi de jeu de combat EVO, Nintendo répond

Sony Interactive Entertainment, en partenariat avec l’entreprise d’esports RTS, a acquis le tournoi annuel de jeux de combat Evo. Les co-fondateurs du tournoi Tom et Tony Cannon resteront «étroitement impliqués» dans des rôles consultatifs.

Bien que cela en fasse désormais un événement Sony PlayStation, le directeur du développement commercial mondial d’Evo, Mark Julio, déclare que le tournoi annuel est toujours ouvert à toutes les plateformes.

Voici quelques-unes des relations publiques officielles du SIE, ainsi que le message d’Evo:

« Pour PlayStation, l’annonce d’aujourd’hui marque une étape passionnante dans notre voyage pour favoriser la croissance de la communauté des jeux de combat et de l’e-sport, et soutenir largement les joueurs compétitifs sur nos consoles. Les jeux de combat sont extrêmement populaires sur les consoles PlayStation, avec des joueurs enregistrant plus de 1,1 milliard heures de jeu rien qu’en 2020. Nous nous engageons à faire tomber les barrières pour que les joueurs s’affrontent à tous les niveaux et à leur fournir une plateforme mondiale de premier ordre pour leur permettre de mettre en valeur leurs compétences et leur passion. «

Un message à notre communauté. Pour plus d’informations, visitez https://t.co/6JHZCsJsXr pic.twitter.com/uj0NKRW30m– EVO (@EVO) 18 mars 2021

Un porte-parole de Nintendo a fait la déclaration suivante à IGN, mentionnant comment la société continuerait à « évaluer » Evo, alors qu’elle se prépare pour l’avenir Super Smash Bros. activité du tournoi:

«Nintendo a aimé interagir avec les fans lors des tournois Evo passés et souhaite le meilleur aux organisateurs du spectacle avec leur nouvelle entreprise. Nous continuerons d’évaluer Evo et d’autres opportunités dans le cadre de la planification des futures activités des tournois Super Smash Bros. en ligne et hors ligne. »

Evo sera de retour cette année, avec une compétition en ligne complète qui aura lieu du 6 au 8 août et du 13 au 15 août. L’entrée est gratuite et les joueurs d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine pourront participer.

La gamme de jeux comprend actuellement Tekken 7, Street Fighter V: édition Champion, Mortal Kombat 11 Ultimate et Guilty Gear -Strive-. Plus de détails seront partagés dans les « prochaines semaines ».

Que pensez-vous de cette dernière acquisition? Comment pensez-vous que cela pourrait affecter l’avenir de la scène compétitive de Super Smash Bros.? Partagez vos pensées ci-dessous.