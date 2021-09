Sony et son nouveau pari véritable bandeau sans fil et antibruit avec les WF-C500 et WH-XB910n | La technologie

La société japonaise vient de lancer deux nouveaux casques pour peupler davantage le secteur de l’audio sans fil, avec une véritable version sans fil et une version bandeau. Ce sont ses caractéristiques techniques.

Sony est connu pour de nombreuses raisons au sein de l’industrie technologique, car c’est l’une des sociétés les plus anciennes et les plus influentes au monde. Et c’est qu’au-delà de ses téléviseurs, smartphones et consoles, la société basée à Tokyo est une référence en matière d’audio.

Depuis des décennies, les écouteurs Sony sont synonymes de qualité et d’innovation, de ce premier Walkman que nous avons tous eu aux solutions totalement sans fil que nous proposons aujourd’hui toute la journée.

Pour cette raison, lorsque la société japonaise lance de nouveaux écouteurs, cela vaut la peine de prendre un moment pour présenter ses nouveautés, comme c’est le cas actuellement.

Le WF-C500 et le WH-XB910N sont les deux nouveaux écouteurs de Sony qui veulent, chacun, convaincre un public très différent, tant en goût qu’en besoins.

Les Les WF-C500 sont de véritables écouteurs sans fil avec 10 heures d’autonomie (ils arrivent à 20 heures avec le boîtier de charge), résistance à l’eau IPX4, contrôle tactile, connexion bluetooth et sa qualité audio est garantie par le logiciel DSEE (Digital Sound Enhancement Engine).

Quant àLe WH-XB910N, c’est une solution de bandeau sans fil, qui ont une suppression active du bruit, un amplificateur de basses, jusqu’à 30 heures d’autonomie sur une seule charge, une connexion Bluetooth avec jusqu’à deux appareils en même temps et compatible avec les assistants Google et Amazon.

Avec ces deux écouteurs, Sony couvre à la fois les utilisateurs les plus occasionnels et les jeunes, qui ne veulent pas de casques gros et encombrants, comme ceux qui recherchent un peu plus de qualité audio et d’autonomie, peu importe leur taille.

Les WF-C500 sera mis en vente à la mi-octobre pour environ 100 euros et les WH-XB910N sortira également en octobre prochain pour un prix approximatif de 200 euros.