Sony fabrique toujours plus de consoles PlayStation 4 jusqu’à la fin de l’année – Rapport

Sony devrait produire davantage de consoles PlayStation 4 jusqu’en 2022 afin d’aider à compenser la pression sur la production de consoles PlayStation 5 de la société.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Sony aurait dit à ses partenaires d’assemblage à la fin de l’année dernière qu’il continuerait à fabriquer plus de consoles PlayStation 4 jusqu’à la fin de 2022. Sony n’avait jamais officiellement annoncé qu’il arrêterait la PS4, mais le rapport mentionne que le le plan initial de l’entreprise était d’arrêter l’assemblage à la fin de 2021.

Cependant, un porte-parole de Sony a déclaré que la société n’envisageait pas d’arrêter la console et a confirmé qu’elle resterait en production cette année, déclarant : « C’est l’une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations. »

Article intéressant, mais je ne sais pas à quel point cela est significatif lorsque le plan est d’expédier environ 1 million de PS4 en 2022. Graphique ci-dessous pour la perspective. La PS5 continuera à rester limitée en 2022, mais cette offre supplémentaire de PS4 semble davantage vouloir conserver une option à faible coût sur certains marchés. https://t.co/XoFCQIfFpc pic.twitter.com/8QQFudJs4A – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 12 janvier 2022

Des sources proches de Bloomberg disent qu’environ un million de consoles PS4 seront produites cette année mais le montant est susceptible de changer en fonction de la demande. La console de dernière génération utilise des puces moins avancées, est plus simple à fabriquer et constitue une alternative économique à la PS5. De plus, davantage de commandes de production offrent également à Sony la possibilité de négocier avec ses partenaires de fabrication pour une meilleure offre.

La dernière génération de consoles a été difficile à trouver en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Même les consoles de dernière génération ont été difficiles à sécuriser et, par conséquent, les prix de la PS4 ont grimpé en flèche l’année dernière.