Sony fabriquerait encore moins de PS5 en raison d’une pénurie de composants

Sony a du mal à fabriquer des consoles PlayStation 5 et a abaissé en interne ses prévisions de production pour l’exercice en cours, selon un rapport de Bloomberg. Alors que la société prévoyait d’assembler 16 millions d’unités entre avril 2021 et mars 2022, ce chiffre serait désormais d’environ 15 millions.

Sony avait publiquement prédit qu’il vendrait 14,8 millions de consoles PS5 cet exercice, donc bien qu’il ne s’agisse pas d’une révision à la baisse importante, cela montre à quel point l’offre est susceptible d’être serrée dans un avenir prévisible. Le chiffre de 16 millions d’unités aurait permis à Sony d’atteindre cet objectif tout en sécurisant un stock supplémentaire pour l’année suivante.

Sony aurait des problèmes de logistique ainsi que d’approvisionnement en composants, alors que le monde est aux prises avec une pénurie de puces sans précédent. Le rapport de Bloomberg indique que les expéditions de composants n’arrivent pas toujours à temps et que les différents niveaux de déploiement des vaccins compliquent les opérations sur les bases de production.

Sony a prévu 22,6 millions de ventes de PS5 pour l’exercice commençant en avril 2022, mais ses partenaires de fabrication pensent qu’il sera difficile d’atteindre cet objectif. En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce qu’il soit plus facile d’acheter une PS5 de si tôt.

Plus tôt ce mois-ci, Nintendo a réduit ses prévisions de ventes de Switch de 1,5 million pour l’exercice en raison de la pénurie de composants. Le PC de poche Steam Deck de Valve vient d’être retardé de deux mois pour des raisons similaires et ne sera plus expédié qu’en février.