Sony fait allusion à des jeux mobiles basés sur des franchises PlayStation propriétaires

L’activité PlayStation de Sony est en plein essor depuis un certain temps maintenant, et une grande partie de ce succès peut être attribuée aux jeux exclusifs disponibles sur les consoles PlayStation. Maintenant, il semble que le géant japonais travaille à amener certaines de ces propriétés dans l’arène mobile.

«Le mobile n’est que l’un des domaines que nous explorons pour atteindre des millions de joueurs au-delà de nos plates-formes», a déclaré Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, lors de la réunion de stratégie d’entreprise de Sony (h / t: Gamespot).

«PlayStation dispose d’un vaste catalogue d’IP propriétaires diversifiés qui peuvent passer au jeu sur smartphone et compléter nos jeux AAA ou nos jeux de service en direct. Nous explorons le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l’écoute. “

Sony avait déjà introduit Uncharted Fortune Hunter sur mobile en 2016, mais nous n’avons pas vraiment vu d’autres franchises propriétaires débarquer sur les smartphones depuis lors. Mais il semble certainement que Sony a maintenant de grands projets à cet égard. La société propose également de nombreuses franchises, allant de God of War et The Last of Us à Horizon et Ghost of Tsushima.

Ce n’est pas non plus la seule façon dont Sony exploite ses propriétés de jeu, car la société a un certain nombre de films et d’émissions de télévision en préparation basés sur des franchises PlayStation.

