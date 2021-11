Sony fait face à un procès en Californie pour « discrimination de genre »

Photo : David Ramos (.)

Sony fait face à une poursuite alléguant une disparité salariale, un licenciement abusif et d’autres cas de discrimination fondée sur le sexe. Comme le rapporte Axios, un ancien membre du personnel informatique a déposé une plainte devant le tribunal de district de Californie hier.

La poursuite, déposée dans le district nord de la Californie, est intentée par Emma Majo. Bien que Majo soit actuellement le seul plaignant répertorié, la poursuite cherche à comprendre une catégorie d’employées, à la fois cisgenres et trans, qui ont travaillé au bureau de Sony en Californie « à tout moment au cours de la période commençant quatre ans avant le dépôt ». (La page LinkedIn de Per Majo, elle a travaillé chez Sony, en particulier dans le département PlayStation Network, en tant qu’analyste des risques de sécurité informatique pendant six ans avant son licenciement plus tôt cette année.)

Les questions de fait ici évaluent si Sony s’est engagé ou non dans une «discrimination systémique fondée sur le sexe» en ne mettant pas en œuvre un système de rémunération standardisé, puis en l’utilisant pour payer plus les hommes que les femmes – et accorder plus d’opportunités aux employés masculins. Majo a déclaré que son département comportait une répartition d’environ 60 à 40 hommes et femmes lorsqu’elle a commencé. Il est maintenant, selon le costume, dominé par les hommes.

Bien que Majo dépose au nom d’une classe, certains des détails liés à sa situation personnelle sont troublants et suggèrent une discrimination institutionnelle plus large entre les sexes.

Par exemple, dans le procès, Majo allègue qu’un responsable ne fermerait pas la porte s’il était seul avec une femme dans la pièce. Elle affirme que le même responsable a refusé de lui parler directement s’ils étaient tous les deux en réunion aux côtés d’« un collègue masculin » ; il ne parlait qu’au collègue. Majo a en outre été ignorée pour des promotions pendant six ans, bien qu’elle lui ait demandé à plusieurs reprises comment elle pouvait en obtenir une, et a même été « efficacement rétrogradée ». Plus tôt cette année, elle a envoyé une lettre à des supérieurs hiérarchiques détaillant la discrimination dont elle a été témoin et subie. Majo a été licencié peu de temps après.

Majo demande un procès devant jury.

Les représentants de Sony n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Majo a reçu son avis de droit de poursuivre (un document qui permet à la plaignante d’intenter une action devant un tribunal fédéral) du Département de l’emploi et du logement de la Californie, le même organisme de réglementation qui a intenté une action contre Activision Blizzard plus tôt cette année, alléguant une profonde… harcèlement assis, discrimination et autres violations des droits civils.