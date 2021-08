Sony finalise l’acquisition de Crunchyroll pour 1,175 milliard de dollars

Sony a annoncé qu’après des mois de négociations, l’acquisition du service de streaming d’anime Crunchyroll est finalisée. Le service rejoint la société de divertissement d’anime Funimation en tant que filiale officielle de Sony.

Le rachat vaut 1,175 milliard de dollars, selon un communiqué de presse. Avec ses nouvelles ressources, Crunchyroll peut élargir sa portée en distribuant son contenu via divers canaux Sony comme PlayStation. De même, Funimation profitera également du sac de ressources en profondeur de Sony. On ne sait toujours pas quand les deux réseaux de streaming d’anime fusionneront un jour.

Le président, président et PDG de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, a déclaré que la société était ravie d’accueillir Crunchyroll chez Sony.

“L’anime est un médium en croissance rapide qui captive et suscite l’émotion parmi le public du monde entier”, a déclaré Yoshida. “L’alignement de Crunchyroll et Funimation nous permettra de nous rapprocher encore plus des créateurs et des fans qui sont au cœur de la communauté des anime. Nous sommes impatients de proposer des divertissements encore plus exceptionnels qui remplissent le monde d’émotion à travers l’anime.”

Tony Vinciquerra, président-directeur général de Sony Pictures Entertainment Inc., a déclaré que le rachat ajoute “une valeur énorme à l’activité d’anime existante de Sony”, réitérant que la société souhaite créer l’expérience d’anime ultime.

“Avec l’ajout de Crunchyroll, nous avons une opportunité sans précédent de servir les fans d’anime comme jamais auparavant et d’offrir l’expérience d’anime sur n’importe quelle plate-forme de leur choix, du cinéma, des événements, du divertissement à domicile, des jeux, du streaming, de la télévision linéaire – partout et dans tous les sens les fans veulent découvrir leur anime”, a déclaré Vinciquerra. “Notre objectif est de créer une expérience d’abonnement anime unifiée dès que possible.”

Alors que l’objectif de Sony semble être de créer une expérience d’abonnement unifiée, il reste à voir comment l’acquisition de Crunchyroll impacte Funimation. Cependant, Sony possédant désormais les deux réseaux, la concurrence entre les services de streaming pour savoir où regarder des dessins animés diminue lentement. Il est possible que Crunchyroll soit soit lié aux côtés de Funimation, soit plié avec l’entreprise, faisant de ses offres tout Funimation tout le temps.