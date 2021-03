Sony Interactive Entertainment et RTS acquièrent Evo, qui travaille désormais avec PlayStation

Sony Interactive Entertainment acquiert Evo dans le cadre d’un achat conjoint avec une nouvelle entreprise d’e-sport appelée RTS. Selon le communiqué de presse, Evo sera désormais exploité entre SIE et RTS, tandis que les co-fondateurs Tony et Tom Cannon continueront à être « étroitement impliqués ».

« Les jeux de combat font partie intégrante de l’héritage de PlayStation et de notre communauté depuis le tout début, et nous avons été ravis de nous associer à Evo au fil des ans », a déclaré Steven Roberts, vice-président des jeux compétitifs mondiaux chez SIE. « Cette acquisition conjointe avec RTS marque un nouveau chapitre de collaboration avec les cofondateurs d’Evo, Tom et Tony Cannon, et leur communauté passionnée de fans de jeux de combat. »

L’année dernière, plusieurs grands éditeurs se sont retirés d’Evo Online suite à des allégations contre le co-fondateur et président d’Evo, Joey « MrWizard » Cuellar, qui a été mis en congé administratif.

Les autres conditions de l’acquisition, telles que le prix d’achat, ne sont pas divulguées. Evo Online reviendra plus tard en 2021, du 6 au 8 août et du 13 au 15 août. Malgré l’achat, les jeux présents ne sont pas limités aux titres de Sony Worldwide Studios ou limités par la plate-forme telle que PS5 uniquement, donc les piliers sur d’autres les plates-formes continueront d’être présentes.