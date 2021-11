Sony Interactive Entertainment fait face à un procès pour discrimination fondée sur le sexe

Un ancien analyste de la sécurité informatique chez Playstation poursuit l’entreprise pour discrimination fondée sur le sexe et licenciement abusif, a rapporté AXIOS mardi.

La plainte déposée lundi par l’ancienne analyste de la sécurité informatique de Playstation, Emma Majo, allègue que les femmes de l’entreprise occupant des postes similaires à leurs collègues masculins n’ont pas reçu de salaire, en violation de la loi américaine sur l’égalité des rémunérations.

« Sony discrimine les employées », a déclaré Majo dans le procès. « Inclure ceux qui sont des femmes et ceux qui s’identifient comme des femmes, dans la rémunération et la promotion et les soumet à une culture de travail prédominée par les hommes. »

Playstation aurait licencié Majo en raison de la fermeture d’un département, bien qu’elle prétende qu’elle ne faisait pas partie de ce département. Elle demande maintenant l’approbation du tribunal pour étendre à un recours collectif afin qu’elle puisse représenter des femmes qui ont travaillé chez Playstation.

Un ancien analyste de la sécurité PlayStation poursuit l’entreprise en Californie pour licenciement abusif et discrimination fondée sur le sexe. Critiquant « une culture du travail à prédominance masculine », elle sollicite un recours collectif au nom des femmes qui ont travaillé chez PlayStationhttps://t.co/v1VB9ltdFN – Stephen Totilo (@stephentotilo) 23 novembre 2021

Ce procès intervient au milieu de situations similaires dans le monde du jeu, comme les rapports en cours d’Activision Blizzard affirmant qu’il s’agit d’un lieu de travail abusif et sexuellement discriminatoire.

Le président et chef de la direction de Playstation, Jim Ryan, a désapprouvé vocalement la façon dont l’éditeur Activision Blizzard a répondu aux allégations.

Le directeur de Xbox, Phil Spencer, et le président de Nintendo of America, Doug Bowser, figuraient parmi d’autres personnalités de l’industrie pour parler de la situation chez Activision Blizzard.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des meilleurs jeux PS4 mis à niveau pour jouer sur la PS5