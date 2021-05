Sony investira 183 millions de dollars supplémentaires dans des jeux PlayStation exclusifs | Jeux

Les jeux exclusifs à PlayStation bénéficieront d’un budget supplémentaire beaucoup plus élevé pour l’année prochaine. L’un des grands réalisateurs de Sony a confirmé une injection de 183 millions de dollars pour ces projets.

Les revenus de Sony au sein de sa division jeux serviront également à alimenter l’avenir de ses grandes productions exclusives. Peu de temps après avoir appris que la PS5 avait vendu 7,8 millions de consoles jusqu’en mars 2021, la société japonaise a évoqué l’avenir de la PlayStation.

Sony CFO Hiroki Totoki, a confirmé que l’entreprise fera un investissement généreux dans la division de développement PlayStation pour promouvoir la création de jeux plus exclusifs pour l’année prochaine.

Nous avons l’intention de augmenter le personnel de développement et les autres coûts internes d’environ 20 milliards de yens (183 millions de dollars) d’une année à l’autre, alors que nous renforçons encore notre logiciel interne, a révélé Totoki dans une déclaration à VGC. Pour améliorer notre offre logicielle, nous avons l’intention de continuer à investir dans des partenariats avec des studios externes, en plus de investir de manière agressive dans nos études internes.

Cette information met en lumière les déclarations précédentes de Jim Ryan, PDG de PlayStation, qui a commenté ce qui suit: nous veillerons à ce que la génération de PS5 dispose de logiciels plus exclusifs que jamais. Avec ce budget nouvellement révélé, il est clair que Sony est fortement engagé dans ses propres projets, mais aussi externes.

Quels types de projets sont attendus? Après un rapport mentionnant le développement possible de The Last of Us Remake pour PS5 et la théorie selon laquelle Sony avait viré vers une autonomisation du développement des grands AAA par ses studios, PlayStation a réaffirmé son engagement dans le développement et le lancement de jeux expérimentaux, au-delà de ceux-ci. gros blockbusters.

Quelques gros matchs sont déjà en vue dans un proche avenir. Ratchet & Clank: Une dimension à part, Horizon II Forbidden West ou le retour imminent, mais d’autres projets sont en attente, comme The Last of Us Part 3 a une histoire, mais ce n’est pas encore fait …

