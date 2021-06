Sony lance le téléviseur Bravia X90J 55 pouces Ultra-HD HDR en Inde, prétend qu’il peut penser comme un cerveau humain

Le téléviseur est une version mise à jour de la gamme de téléviseurs LED Triluminos haut de gamme de Sony.

Sony a présenté son dernier téléviseur LED Bravia X90J Ultra-HD HDR 55 pouces en Inde au prix de Rs 1,39,990. Le principal USP de ce téléviseur intelligent est son processeur cognitif XR qui, selon les termes de Sony, lui permet de penser comme un cerveau humain et, par conséquent, de reproduire la façon dont les humains voient et entendent. Il est disponible dans les magasins du centre Sony et les portails de commerce électronique en Inde. Le téléviseur est une version mise à jour de la gamme de téléviseurs LED Triluminos haut de gamme de Sony.

Prix ​​et disponibilité du Sony Bravia X90J 55 pouces

La télévision est au prix de Rs 1,39 990 et est disponible à l’achat maintenant. Sony devrait lancer bientôt les variantes 65 pouces et 74 pouces du téléviseur en Inde.

Spécifications et caractéristiques du Sony Bravia X90J 55 pouces

Le Bravia X90J 55 pouces prend en charge la technologie Triluminos de Sony. Il a une résolution Ultra-HD. Il dispose d’une gamme complète de gradation locale, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un taux de rafraîchissement variable et d’un mode de latence automatique. Le système de haut-parleurs est conçu pour 20 W de sortie sonore.

Sa technologie XR Motion Clarity analyse les données pour garantir que l’action reste fluide, lumineuse et claire sans flou et avec son processeur cognitif, il pense comme un cerveau humain et expérimente des reflets plus brillants et des noirs plus profonds. Le téléviseur est également livré avec un panneau LED Full-Array et un amplificateur de contraste XR. Avec son XR Surround, son upscaling 3D Surround et son Acoustic Multi-Audio, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience sonore immersive qui correspond parfaitement aux visuels.

Le téléviseur fonctionne sur l’interface utilisateur de Google TV qui a été introduite pour la première fois sur Google Chromecast avec Google TV. Le téléviseur a également accès à Google Assistant, aux assistants vocaux Alexa, à Apple AirPlay 2, à Google Chromecast intégré et à Apple HomeKit pour la mise en miroir d’écran et la connectivité IoT. Il a un design minimaliste haut de gamme avec une lunette Flush Surface.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.