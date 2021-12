Sony lance un abonnement PS comme Game Pass avec PS5, jeux PSP

Photo : Charly Triballeau (.)

Sony est en train de finaliser un nouvel abonnement PlayStation destiné à donner à la plate-forme son propre service de style Xbox Game Pass dont le lancement est provisoirement prévu au printemps prochain, rapporte Bloomberg.

Le plan actuel est apparemment de combiner le service de jeu en nuage PlayStation Now de PlayStation avec les offres mensuelles de jeux gratuits de PlayStation Plus, éliminant progressivement le premier au profit de la marque plus importante de ce dernier. Selon des documents internes de Sony consultés par Bloomberg, les frais mensuels de ce nouvel abonnement (nom de code Spartacus) offriront aux joueurs un accès illimité à une bibliothèque de jeux PlayStation modernes et classiques.

Kotaku a contacté Sony pour commentaires mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

Tout comme le Xbox Game Pass, l’abonnement Spartacus se déclinera également en différentes versions en fonction du montant que les utilisateurs sont prêts à dépenser. Le niveau le moins cher devrait ressembler beaucoup au service PlayStation Plus actuel, le deuxième niveau ajoutera des jeux PlayStation 4 et (éventuellement) PlayStation 5, et un troisième niveau proposera des démos étendues et des jeux en streaming ainsi que PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 , et même des bibliothèques PlayStation Portable.

Spartacus devrait également être disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui signifie que les personnes qui n’ont toujours pas pu sécuriser la console de nouvelle génération difficile à trouver de Sony ne seront pas laissées pour compte.

Mis à part l’analyse de fauteuil sur le timing, c’est une évidence pour Sony. Le Xbox Game Pass, lancé pour la première fois en 2017, est la meilleure chose que la division de jeux vidéo de Microsoft ait produite depuis des décennies, attirant plus de 18 millions d’abonnés avec son approche du jeu de style Netflix. Avec une base d’installation existante beaucoup plus importante sur toutes les générations de consoles et une faim évidente pour ce type de modèle d’abonnement, Spartacus sera certainement un succès si Sony aborde son plan PlayStation avec la même ferveur que Microsoft et Xbox.

Et honnêtement, chaque grande entreprise de cette industrie devrait nous donner plus de moyens de jouer légalement à des jeux classiques à un prix raisonnable.