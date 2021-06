Sony lancera plus de jeux PlayStation pour PC, bien que sa première soit exclusive sur PS4 ou PS5 | Jeux

Sony réitère une nouvelle fois son intention de lancer des jeux PlayStation Studios sur PC, mais rappelez-vous que ce ne sera jamais au prix de ne pas les sortir auparavant sur consoles PS4 ou PS5.

Hermen Hulst, Le directeur de PlayStation Studios, a offert une interview révélatrice sur PlayStation Blog, avec laquelle Sony a confirmé « sous couverture » que God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 sortiront sur PS4 (en plus du report du nouveau God of War à 2022) .

L’un des sujets du jour a été le rôle du PC dans l’avenir de PlayStation Studios. Comme vous le savez peut-être déjà, Sony a directement publié deux de ses jeux first party (Horizon zéro aube Oui Jours passés) sur PC (sans compter Death Stranding, qui a été publié par un autre éditeur sur PC, et n’est pas la première partie de Sony). Inutile de dire que d’autres sont en route, même s’il n’a pas voulu en préciser davantage… et a rassuré les utilisateurs de consoles.

“Nous commençons toujours nos plans sur PC. Horizon Zero Dawn a connu un grand succès et montre qu’il existe un intérêt pour nos jeux en dehors de l’écosystème PlayStation. Mais je tiens à souligner que PlayStation continuera d’être le meilleur endroit pour jouer aux jeux de lancement de PlayStation Studios. »

“Nous apprécions les joueurs sur PC, et nous continuerons à chercher le bon moment pour lancer chaque jeu. Bend Studio vient de sortir sa version PC de Days Gone le 18 mai, environ deux ans après la sortie de la PS4. »

Le but de tout cela, bien sûr, est de gagner de nouveaux fans de jeux et de sagas PlayStation : “Nous voulons toucher de nouveaux joueurs qui n’ont pas encore expérimenté les grandes histoires, les personnages et les mondes que nous avons créés.” Mais répétons : lancer des jeux sur PC ne se fera jamais au prix de ne pas les faire sur console.

Nous ne savons pas quel sera le prochain jeu PlayStation à sortir sur PC, mais Inexploré 4 il a de nombreux bulletins de vote, comme nous l’avons vu dans une présentation officielle de Sony.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.