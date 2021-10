Sony menace Dbrand d’une action en justice pour des plaques PS5 noires

Image : Dbrand

Vous ne vous en souvenez peut-être pas puisque février 2021 était en fait il y a 19 ans, mais plus tôt cette année, les fabricants de skins de téléphones et de consoles Dbrand ont publié un ensemble de façades noires PS5. Non contente de simplement les libérer, cependant, la société a aussi bizarrement appâté Sony pour les poursuivre, et Sony est maintenant obligeant.

Une page du site de Dbrand qui savait que ce jour arrivaitImage : Dbrand

Comme le rapporte The Verge, les « Darkplates » de Dbrand ont récemment été supprimées du magasin de l’entreprise, et tous les liens d’achat redirigent désormais vers une page qui ne répertorie que tous les articles de presse écrits sur les plaques, y compris l’histoire de Gizmodo liée ci-dessus.

Pourquoi les tirer maintenant ? Parce que la société a reçu une lettre de cessation et d’abstention de Sony, dont une partie dit :

Il a été porté à l’attention de SIE que dbrand faisait la promotion et la vente d’accessoires de console d’une manière qui préoccupe profondément notre client. Premièrement, dbrand vend des façades pour la console PSS (dans les configurations d’édition standard et d’édition numérique) qui reproduisent la conception du produit protégé de SIE. Toutes les façades qui prennent la forme de la configuration du produit PSS de notre client, ou toute configuration similaire, et sont : produites et vendues sans l’autorisation de SIE violent les droits de propriété intellectuelle de notre client dans la conception distinctive de la console. Deuxièmement, dbrand vend des skins pour les appareils SIE portant la marque PlayStation Family. Votre entreprise ne peut pas vendre de produits portant des représentations non autorisées des marques PlayStation de nos clients. L’image ci-dessous de l’une des vidéos d’instructions de dbrand montre une peau dbrand portant un design identique à la PlayStation Family Mark.

Pour leur part, Dbrand a répondu avec un shitpost d’entreprise décousue sur Reddit, qui s’ouvre sur « tout comme vos espoirs et vos rêves, les Darkplates sont morts » avant de finalement s’installer dans de véritables défenses juridiques de leur position, affirmant que les plaques ne violent aucun existant marques de commerce. Dbrand soupçonne que la motivation réelle de Sony ici est de fermer ses concurrents avant de révéler ses propres panneaux de remplacement propriétaires pour la PS5.

Notez que ce n’est pas la première entreprise que Sony poursuit comme ça. CustomizeMyPlates a également été contraint d’arrêter les ventes de leurs propres plaques de remplacement colorées en 2020, bien que dans leur cas, ils ont repris les ventes plus tôt cette année et n’ont pas été dérangés depuis, peut-être parce que leurs versions n’incluent pas de minuscules logos qui ressemblent beaucoup à de véritables icônes PlayStation. .