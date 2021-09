Sony met la PS3, les serveurs Vita LittleBigPlanet hors ligne pour toujours

Image : Sony / Kotaku

Les fans de LittleBigPlanet ont un peu de bonnes nouvelles/mauvaises nouvelles ce matin. Après des mois d’indisponibilité, les serveurs PS4 de LittleBigPlanet 3 sont de retour en ligne, avec tout le contenu de la communauté restauré et fonctionnant comme avant. Cependant, les serveurs de toutes les versions PS3 et Vita antérieures resteront hors ligne indéfiniment, après avoir été fermés dans le but de «protéger la communauté LittleBigPlanet» et de garder les services en ligne «sûrs».

En mai, Sony a fermé les serveurs des trois premiers jeux LittleBigPlanet (et de la version Vita) en raison d’attaques en cours et de messages malveillants laissés par des pirates. Les problèmes remontaient à la fin de l’année dernière, lorsqu’Eurogamer a signalé que les attaques DDoS en cours et les serveurs instables pouvaient être attribués à un seul fan qui était “mécontent du traitement de la franchise par Sony”. Des joueurs ont également signalé qu’ils ne pouvaient pas jouer à certains contenus créés par la communauté et que des messages offensants apparaissaient dans le jeu.

Pour résumer : c’était une énorme tempête de merde, c’est pourquoi Sony a fermé les serveurs le 22 mai.

Maintenant, des mois plus tard et sans avertissement, le compte Twitter officiel de LittleBigPlanet a annoncé que les serveurs PS4 de Little Big Planet 3 sont de retour en ligne après une nouvelle mise à jour du titre. Mais il a également confirmé que les serveurs de la trilogie originale PlayStation 3 et de la version Vita sont désormais définitivement désactivés.

“Nous ne doutons pas que cette nouvelle sera une déception pour beaucoup d’entre vous”, a déclaré Sony dans un communiqué sur Twitter. « En fin de compte, c’est le meilleur moyen de protéger la communauté LittleBigPlanet et de garantir la sécurité de notre environnement en ligne. »

Dans les tweets de suivi, le compte LittleBigPlanet a expliqué que les jeux resteront jouables hors ligne, que les niveaux de DLC achetés et téléchargés dans les anciens jeux fonctionneront toujours et que tout le contenu communautaire précédemment téléchargé restera jouable dans la version PS4 de LittleBigPlanet 3.

La réaction de la communauté a été majoritairement négative. Alors que certains sont reconnaissants aux développeurs d’avoir sauvegardé et conservé tout l’ancien contenu de la communauté, de nombreux autres ont critiqué le manque de transparence de Sony concernant les problèmes de serveur en cours, les temps d’arrêt prolongés et l’arrêt surprise d’aujourd’hui de la majorité des fonctionnalités en ligne des jeux.

La situation dans son ensemble est étrange, car LittleBigPlanet n’est pas une petite franchise d’un développeur indépendant inconnu, mais une série Sony populaire qui est apparue sous plusieurs formes sur diverses consoles PlayStation. Le voir être attaqué si facilement par des pirates et des trolls, puis, après des mois d’arrêt, être presque entièrement fermé à l’exception de l’entrée la plus récente est bizarre.

Le résultat d’aujourd’hui semble moins qu’optimal, mais s’il y a une lueur d’espoir, c’est qu’au moins tout le contenu créé par les utilisateurs de la trilogie PlayStation 3 reste jouable dans le jeu PlayStation 4. Perdre cela aurait été vraiment catastrophique.