Sony montre l’avenir de la réalité virtuelle de nouvelle génération avec un casque prototype

Le testeur utilise le prototype. Si cela arrive au détail, bien sûr, la version du produit sera différente. Capture d’écran : Sony

Aujourd’hui, Sony a organisé un événement en ligne appelé Sony Technology Day pour présenter différentes technologies que l’entreprise développe. Une présentation a montré le prototype de Sony pour un casque VR 8K.

Le prototype utilise deux petits écrans 4K, créant une expérience visuelle 8K. Ce n’est pas le premier casque 8K et l’image ci-dessus ne montre pas un produit commercial finalisé. Avec le prototype, Sony intègre une technologie à faible latence pour permettre une expérience VR réaliste, naturelle et confortable. Si le produit final fait ce que Sony dit être possible, cela pourrait aider un plus grand nombre de personnes à profiter de la réalité virtuelle sans le mal des transports ou d’autres problèmes.

Voici une version conceptuelle du casque. Capture d’écran : Sony

« Nous visons à créer des visiocasques plus petits, plus légers et à ultra haute résolution et à créer des espaces permettant aux personnes d’interagir sur le réseau », a déclaré Kei Kimura de Sony du centre de R&D de l’entreprise. « En fin de compte, nous aimerions créer un sentiment d’immersion étonnant pour la collaboration et le partage à distance. »

L’une des raisons pour lesquelles la VR de génération actuelle peut être inconfortable pour certains utilisateurs est qu’il est possible de voir des pixels. Cependant, Sony dit qu’en augmentant le nombre de points dans les micro-écrans OLED, il est possible d’afficher plus de détails et d’éviter la pixellisation. En réduisant la latence grâce aux données des capteurs, les utilisateurs peuvent librement regarder autour sans avoir le vertige. Tout cela permet aux utilisateurs de regarder de plus près les objets du monde virtuel, créant une expérience réaliste en temps réel.

Voici comment Sony décrit la technologie :

Il s’agit d’un visiocasque (HMD) de réalité virtuelle (VR) qui projette un espace 3D haute définition et atteint une haute résolution de 4K avec un œil et 8K avec les deux yeux. Une haute qualité d’image est obtenue grâce au multipixel et à la miniaturisation à l’aide d’un traitement fin et d’une technologie d’emballage avancée cultivée grâce au développement et à la fabrication de capteurs d’image CMOS et d’un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques (OLED) utilisant la technologie des dispositifs et des circuits cultivée grâce au développement d’écrans. Le temps de traitement est réduit en diminuant la quantité de latence dans l’ensemble du système grâce à l’intégration des données de plusieurs capteurs. La personne qui regarde en VR peut découvrir des images haute définition en temps réel selon le mouvement de sa tête.

Sony voit cette technologie VR trouver sa place dans les jeux et d’autres types de divertissement comme la musique, ainsi que dans la formation médicale et même la fabrication industrielle.

Voici une autre photo de la version conceptuelle du casque. Capture d’écran : Sony

En tant que personne qui a eu de bonnes expériences en réalité virtuelle mais de nombreuses moins bonnes, les efforts pour rendre l’expérience plus naturelle et moins nauséeuse sont les bienvenus.