Sony montre plus de jeu d’action PS5 frappant, Project Eve

Image: Shift Up Corporation

Aujourd’hui, lors du Sony PlayStation Showcase, le projet Eve sur PS5 a été révélé. Il est développé par Shift Up Corporation et est un jeu d’action de personnages se déroulant dans un monde post-apocalyptique, mettant en vedette des créatures méchantes et des films de combat malades.

Aucune date de sortie n’a été donnée, mais nous avons obtenu une bande-annonce lisse et sauvage avec beaucoup de gameplay.

Le gameplay montré dans la bande-annonce présente notre héroïne faisant des coups de pied en piqué, glissant dans de grands tunnels et tuant divers monstres grossiers. Certains gros. Certains minuscules. Selon la bande-annonce, tout cela est capturé sur PS5 et est construit à l’aide d’Unreal.

Voici comment Kim Hyung Tae, le directeur de Project Eve, décrit le monde et le récit de Project Eve via cet article de blog officiel.

« Dans un avenir pas si lointain, l’humanité est expulsée de la Terre après avoir perdu la bataille contre les envahisseurs appelés les NA:tifs. Pour reconquérir la Terre, le joueur devient Eve, la survivante de l’escouade de parachutistes déployée depuis la Colonie, qui doit combattre des ennemis puissants avec de nouveaux camarades. Nous vous invitons à rejoindre l’aventure d’Eve face à des créatures inconnues sur une Terre désolée et détruite.

Vous trouverez également plus d’informations sur le blog PlayStation. Là-bas, on explique qu’il s’agit du premier grand jeu sur console de Shift Up. Et alors que la plupart d’entre nous qui regardons l’événement aujourd’hui n’avaient jamais entendu parler de Project Eve auparavant, le jeu a été taquiné pour la première fois en 2019. Depuis lors, peu de choses ont été montrées jusqu’à l’événement d’aujourd’hui.

Il ne s’agit pas seulement de tuer des monstres méchants et des méchants. Les joueurs devront « maîtriser le terrain en escaladant les murs, en glissant tactiquement, en se balançant sur des cordes, etc. » (Nous en voyons une partie dans la bande-annonce.) Et il y aura des énigmes à résoudre et des objets de collection cachés à trouver pendant que les gens explorent le monde dévasté de Project Eve. Et au fur et à mesure que les joueurs progressent, ils pourront changer les tenues d’Eve, l’équiper de nouvelles compétences, objets et débloquer des combos plus puissants.

Shift Up n’est pas prêt à dire quand s’attendre à Project Eve sur PS5, vous pouvez donc pour l’instant consulter cette nouvelle bande-annonce ou le teaser original sorti en 2019.