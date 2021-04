Sony Music acquiert Som Livre du Brésil dans le cadre d’un contrat de 250 millions de dollars

Sony Music a acquis la société de musique indépendante Som Livre, basée à Rio de Janeiro, dans le cadre d’un accord d’environ 252 millions de dollars (1,44 milliard de reais).

Le label Big Three a dévoilé le rachat de haut niveau dans un communiqué officiel, et la valeur de la transaction d’un quart de milliard de dollars a été révélée dans un dépôt de la Securities and Exchange Commission (SEC). Globo, dont le siège est à Rio, le plus grand conglomérat médiatique du Brésil, avait mis en vente Som Livre, 52 ans, (qui signifie «son libre» en portugais) en novembre 2020.

Som Livre fonctionnera comme une unité commerciale autonome tout en faisant partie de la bannière Sony Music, selon le message d’annonce, notamment en continuant à «signer, développer et commercialiser sa propre liste de talents». En plus de fonctionner comme une maison de disques, Som Livre produit plusieurs festivals de musique et possède la plateforme de distribution Fluve. De plus, Marcelo Soares, qui a commencé à diriger Som Livre il y a 14 ans, restera PDG.

Abordant la vente, Soares a souligné la croissance considérable que les 10 dernières années ont apportée à Som Livre et a pris un ton ambitieux en discutant de l’avenir de la société en tant que division de Sony Music.

«Le soutien de Globo a été essentiel à la croissance de Som Livre, en particulier au cours de la dernière décennie, lorsque nous avons bâti l’entreprise à ce qu’elle est aujourd’hui. Quand on fait face à l’avenir maintenant et que l’on voit toutes les opportunités à venir, c’est très excitant de savoir que nous aurons Sony Music avec nous. Nous sommes à nouveau au bon endroit pour offrir les meilleures possibilités d’évolution de carrière à nos artistes et à nos employés », a-t-il dit en partie.

Des artistes bien connus tels que Gusttavo Lima, Lu Alone et Kelly Key ont sorti de la musique via Som Livre, et le rachat de Sony Music semble représenter le dernier d’une longue série d’efforts de l’industrie de la musique pour s’implanter dans des espaces en émergence rapide.

Certes, la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a révélé que le Brésil – le plus grand marché de la musique en Amérique latine, qui a lui-même enregistré une croissance de 15,9% sur l’année – avait généré 84,1% de ses revenus de musique enregistrée grâce au streaming en 2020. S’appuyant sur ce dernier point, l’IFPI a vanté l’an dernier le retrait de plusieurs plates-formes de «faux flux» au Brésil, qui abrite environ 211 millions de personnes.

En février, Warner Music Group – qui avait précédemment investi 200 millions de dollars dans Rotana Music, «le premier label indépendant du monde arabe» – a acquis Zhara Music, basé à Moscou, et rebaptisé le label indépendant Atlantic Records Russia. De plus, Universal Music a poursuivi son expansion en Afrique (avant une introduction en bourse en 2021) en signant un accord de licence renforcé avec Boomplay,