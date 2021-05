Sony Music affiche un gain de revenu au quatrième trimestre de l’exercice dans un contexte de croissance continue de la diffusion en continu

Sony Music a généré environ 2,42 milliards de dollars (263,37 milliards de yens) au cours du quatrième trimestre de son exercice 2020 (les trois mois se terminant le 31 mars 2021), la hausse des revenus de streaming compensant la baisse des bénéfices dans les médias et plates-formes physiques, d’édition et visuels.

Les spécificités des résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2020 du label Big Three ont été révélées aujourd’hui, dans une ventilation complète du résultat de la société Sony Corporation. Comme mentionné, Sony Music a rapporté environ 2,42 milliards de dollars (affacturage basé sur le taux de change au moment de la publication de cet article) en janvier, février et mars 2021, en légère hausse par rapport à environ 2,41 milliards de dollars (261,72 milliards de yens) au trimestre précédent. .

Au cours du total du quatrième trimestre de l’exercice 2020, la musique enregistrée a généré 1,41 milliard de dollars (152,75 milliards de yens), soit environ 97,81 millions de dollars (10,63 milliards de yens) de plus qu’au troisième trimestre de l’exercice 2020. Plus précisément, Sony Music a pris 217,79 millions de dollars (23,68 milliards de yens) de ventes physiques en Les trois premiers mois de 2021 – 105,02 millions de dollars (11,42 milliards de yens) de moins qu’au trimestre précédent et le plus bas de tous les trimestres de l’exercice 2020, à l’exception du premier.

La hausse du streaming susmentionnée a consisté en une augmentation d’environ 121,86 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, pour un chiffre d’affaires total de 931,95 millions de dollars / 101,31 milliards de yens. De plus, cette augmentation s’est coordonnée avec une amélioration de 16,94 millions de dollars (1,84 milliard de yens) des revenus de téléchargement pour porter les revenus numériques du quatrième trimestre de l’exercice 2020 à 1,01 milliard de dollars (109,77 milliards de yens) – une somme plus importante que dans n’importe quel trimestre à ce jour.

Du côté de l’édition, Sony Music Publishing (qui s’est associé à The Very Good de Stockholm cette semaine) a enregistré une légère baisse de ses bénéfices d’un trimestre à l’autre, bien que surperformant les premier et deuxième trimestres de l’exercice. Au premier trimestre de 2021, Sony Music a gagné environ 397,48 millions de dollars (43,21 milliards de yens) grâce à l’édition, et un peu moins de la moitié du total provenant du streaming.

Enfin, en termes d’analyse trimestrielle, les médias visuels et la plate-forme ont rapporté à Sony Music quelque 620,18 millions de dollars (67,42 milliards de yens), en baisse par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2020 en raison d’une légère baisse des jeux mobiles et d’une baisse plus importante des «autres». Cependant, la catégorie s’est encore sensiblement améliorée tout au long de l’exercice, «principalement en raison d’une augmentation des ventes de l’activité anime reflétant principalement la contribution de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – the Movie: Mugen Train.»

En ce qui concerne les références de vente spécifiques, Fine Line de Harry Styles a généré le plus de revenus de tous les projets Sony Music au cours du trimestre, de la même période en 2020 et de l’exercice 2020 lui-même.

Power Up d’AC / DC a terminé deuxième de l’exercice, au troisième rang Ce que vous voyez est ce que vous obtenez de Luke Combs. Le Kid LAROI a pris la deuxième place de la liste trimestrielle avec son F * ck Love, tandis que les Foo Fighters ont terminé troisième avec leur effort Medicine At Midnight.

Plus tôt ce mois-ci, Sony Music a licencié un haut dirigeant pour harcèlement et intimidation, en plus d’acquérir le Brésilien Som Livre dans le cadre d’un contrat de plus de 250 millions de dollars vers le début du mois d’avril.