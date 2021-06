Sony Music Australia fait face à un éventuel procès de la part d’anciens employés

La semaine dernière, Denis Handlin, PDG de longue date de Sony Music Australia, a quitté l’entreprise après que plusieurs employés actuels et anciens aient porté des allégations de toxicité sur le lieu de travail. Maintenant, un certain nombre d’anciens membres du personnel envisageraient de déposer un recours collectif contre le label Big Three.

La prévalence présumée de pratiques toxiques sur le lieu de travail et d’inconduite sexuelle chez Sony Music Australia est entrée sous les projecteurs en avril, lorsque des supérieurs ont licencié le vice-président de la musique commerciale Tony Glover “avec effet immédiat”. Un employé avait déposé une plainte officielle contre Glover en février, selon le Sydney Morning Herald, incitant SME à faire appel à un «avocat principal» pour enquêter sur les allégations.

Ces enquêteurs externes ont ensuite découvert « plusieurs » plaintes d’autres employés de SME Australia, y compris une conduite inappropriée au travail, et des observateurs auraient corroboré les déclarations d’au moins une personne. Glover, il convient de le noter, a nié les accusations et a souligné qu’il n’avait pas été «sanctionné» auparavant par la société.

Néanmoins, les informations faisant état de l’inconduite présumée de Glover (et du licenciement brutal) semblaient inciter d’autres employés de SME Australia à faire part de leurs propres expériences toxiques sur le lieu de travail. Plus précisément, plus d’une douzaine de membres actuels et anciens de l’équipe ont parlé au Sydney Morning Herald d’actes répréhensibles présumés sur le lieu de travail, y compris, mais sans s’y limiter, le harcèlement sexuel et l’échec des RH à traiter et à enquêter sur de nombreux cas de ce dernier.

Fait intéressant, une source anonyme a précisé que les dirigeants de Sony Music étaient au courant des allégations de culture du lieu de travail depuis «au moins le milieu des années 1990», et une autre enquête externe, portant cette fois sur la plus récente des plaintes (qui n’implique pas directement Tony Glover ou Denis Handlin lui-même), est en cours. Pat Handlin, le fils de Denis et vice-président A&R de SME Australia, ainsi que le directeur des ressources humaines Mark Stebnicki, ont toutefois été mis en congé à durée indéterminée.

Un rapport distinct de The Guardian a détaillé le calendrier associé à l’inconduite présumée et au lieu de travail toxique, avec d’anciens dirigeants anonymes de Sony Music déclarant que 10 supérieurs avaient été convoqués à New York en 1998, dans le cadre d’une enquête sur une plainte concernant la culture au travail. au sein de la division australienne. Cette sonde a résulté « en lui [Handlin] suspendu pendant environ trois mois », a révélé l’un de ces 10 supérieurs.

Et comme mentionné initialement, 12 anciens employés de Sony Music Australia envisagent d’aller de l’avant avec un recours collectif au sujet de leurs expériences alors qu’ils étaient employés par le label Big Three, a confirmé l’avocate criminelle Lauren MacDougall.

L’avocate basée à Sydney a informé le Sydney Morning Herald qu’elle avait été approchée par “un certain nombre de femmes” qui “demandent des conseils juridiques concernant des allégations d’intimidation et de harcèlement pendant leur séjour chez Sony Music Australia. ”

L’une de ces femmes a également engagé le cabinet d’avocats MacDougall pour assurer une représentation à titre individuel, alors que l’enquête susmentionnée de Sony Music se poursuit, et une autre ancienne employée de SME Australia a précisé qu’elle ne se sentait pas à l’aise de traiter directement avec l’entreprise.

« Sony Music nous a laissé tomber maintes et maintes fois ; beaucoup d’entre nous ne se sentent pas en sécurité pour parler avec l’organisation ou son avocat local », a indiqué cette personne. « C’est réconfortant de savoir qu’il y a enfin quelqu’un qui représente nos droits et qui peut nous aider à naviguer dans les complexités de ce processus. »

Au moment d’écrire ces lignes, Sony Music ne semblait pas avoir commenté publiquement le recours collectif que d’anciens employés se prépareraient à intenter. Sony Music a acquis Alamo Records la semaine dernière, tandis que Sony Music Publishing a signé vendredi un accord d’édition mondial avec Relative Music Group.