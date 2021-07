Sony Music dépose une plainte pour atteinte aux droits d’auteur contre Gymshark

Sony Music Entertainment a déposé une plainte ferme contre Gymshark, société de vêtements de fitness basée à Solihull, en Angleterre.

Le label Big Three – avec Sony Music Entertainment US Latin, Zomba Recording, le défunt LaFace Records (dont le catalogue est géré par RCA), Arista Records et d’autres – vient de déposer une plainte d’environ 20 pages à un tribunal fédéral de Californie. DMN a obtenu une copie exclusive de l’action directe, qui accuse le défendeur de violation directe, contributive et indirecte du droit d’auteur.

L’entreprise de vêtements de fitness, vieille de neuf ans, “a obtenu son succès en contrefaisant des enregistrements sonores et des compositions musicales appartenant à un certain nombre de propriétaires de contenu différents… à une échelle massive”, relaie le document au début, la prétendue contrefaçon ayant eu lieu. largement dans les publicités sur les réseaux sociaux, selon les plaignants.

“Bien que ces” publicités “sur les réseaux sociaux aient joué un rôle déterminant dans le succès de Gymshark, Gymshark n’a pas payé pour le privilège d’utiliser les enregistrements sonores qui y sont présentés”, poursuit le texte. “Gymshark a détourné des centaines d’enregistrements sonores les plus populaires et les plus précieux du marché, en utilisant ces œuvres créatives pour générer des ventes massives.”

Gymshark, qui a commencé comme une société de suppléments, a spécifiquement utilisé des œuvres de créateurs de PME de premier plan, notamment Britney Spears, Beyonce, Harry Styles, Usher, Travis Scott et The Chainsmokers, poursuit le document, avant de mentionner les trois grands. relation professionnelle de la maison de disques avec Peloton.

À partir de là, reconnaissant que Gymshark crée lui-même certaines de ces vidéos et rémunère les influenceurs tiers pour en créer d’autres, les plaignants déclarent que les clips promotionnels “intègrent souvent activement les enregistrements sonores”, y compris lorsque les acteurs synchronisent une partie des paroles avant commencer à montrer les vêtements à portée de main.

De même, le texte souligne que la société de près de 1,5 milliard de dollars – qui aurait généré 330 millions de dollars en 2020 – verse à certains influenceurs des sommes substantielles et des publicités artisanales « avec des technologies de qualité professionnelle… semblable à une publicité télévisée traditionnelle pour les vêtements de sport ».

De plus, un employé de Gymshark aurait approché SME fin 2020 pour obtenir une licence pour une piste sur les réseaux sociaux – démontrant ainsi « la conscience de Gymshark qu’une licence était requise » – mais les pourparlers ont échoué et la chanson a néanmoins fait son chemin dans une publicité. place, affirment les plaignants.

Au moment de la publication de cet article, Gymshark – dont 21% appartiennent à General Atlantic, à la suite d’un accord d’août 2020 – ne semblait pas avoir commenté publiquement le procès de Sony Music Entertainment. Il y a environ 12 jours, la major elle-même (avec Chris Brown) a été nommée dans un procès pour violation du droit d’auteur, et des dizaines d’anciens employés de SME Australia envisageraient de déposer une plainte en recours collectif contre la société.