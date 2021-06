Sony Music double le podcasting avec l’acquisition de Somethin’ Else

Sony Music Entertainment (SME) a ​​officiellement doublé son volume de podcasts en acquérant Somethin’ Else (SE), « le premier éditeur de podcasts du Royaume-Uni » et en lançant « une nouvelle division mondiale de podcasts élargie ».

Le label Big Three a révélé son acquisition Somethin’ Else – et l’accent plus large mis sur la production de contenu – via une sortie officielle. Selon ce message d’annonce, la transaction marque “une augmentation majeure des capacités de production créative en interne de la PME”, car le travail de Somethin’ Else, 30 ans, couvre “l’audio, la télévision et les médias sociaux”.

Côté podcast, cependant, Sony Music (qui a racheté le brésilien Som Livre pour 250 millions de dollars en avril, avant de racheter AWAL à Kobalt pour 430 millions de dollars) et Somethin’ Else ont déjà collaboré sur des programmes dont Power : The Maxwells et Cheat ! depuis le début de 2020. Désormais, SME a l’intention de « tirer parti de la vaste expérience de production et des relations de Somethin’ Else dans le domaine du divertissement audio pour continuer à développer de nouveaux podcasts de premier plan dans une gamme de genres, former de nouveaux partenariats avec des créateurs talentueux », et plus encore.

Et en ce qui concerne les nouveaux rôles des cadres supérieurs de Somethin’ Else chez Sony Music, le directeur du contenu et vice-président Steve Ackerman, ainsi que le fondateur, président exécutif et PDG de la société basée à Londres, Jez Nelson, devraient “être conjointement le fer de lance Contenu de podcast mondial et stratégie de développement commercial de SME. Ackerman commencera à occuper le poste de vice-président exécutif de Sony Music, co-responsable des podcasts mondiaux, “supervisant les opérations à New York”, Nelson occupant le même poste tout en dirigeant “les opérations de podcast au Royaume-Uni”.

Enfin, l’activité “TV et réseaux sociaux” de Somethin’ Else “deviendra une extension de la division 4th Floor Creative de SME UK”. La campagne que l’équipe des médias sociaux de SE a menée pour les BRIT Awards 2021, les notes de publication, ont attiré environ 1,7 million de téléspectateurs (une amélioration d’environ 60 % par rapport à 2020), en plus de quelque 15 millions de vues sur la chaîne YouTube des BRIT Awards pendant les 48 heures. suite à l’événement.

Dans un communiqué, Tom Mackay, président de la division A&R du contenu premium de Sony Music, a souligné l’importance du rachat en ce qui concerne la vision à long terme de son entreprise pour le podcasting. “Ayant collaboré avec Somethin’ Else sur un certain nombre de podcasts à succès, nous savons à quel point leur travail a eu un impact sur le développement du marché”, a déclaré Mackay.

«Sous la direction de Steve et Jez, nous pouvons désormais offrir une gamme d’opportunités de collaboration élargies à la communauté des podcasts à l’échelle mondiale et nous concentrer sur la croissance d’une solide liste de nouveaux projets internes», a-t-il conclu.

Malgré la proportion relativement faible d’utilisateurs de Spotify qui ont utilisé des podcasts au cours du premier trimestre 2021, le format continue d’attirer des investissements et un intérêt substantiels de la part des entreprises. Certes, Spotify a confirmé hier qu’il avait signé un accord pour devenir la maison exclusive du podcast Call Her Daddy d’Alex Cooper.

Bien que Cooper (ainsi qu’un éventail d’autres créateurs de podcasts) ait pris de l’importance en organisant l’émission de trois ans, il va de soi que les personnes qui ont déjà de solides adeptes – des artistes de premier plan parmi eux – seront en mesure d’obtenir audiences de podcast importantes hors de la porte.

Ces auditeurs pourraient générer des revenus pour l’artiste et l’émission en cours, cette dernière servant simultanément de plate-forme promotionnelle pour la nouvelle musique, les tournées, les produits dérivés, etc. Apple a publié en avril un podcast intitulé The Line – tout en décrivant également son intention de lancer un documentaire du même nom plus tard cette année.

Universal Music Group a commencé à créer des studios de contenu fin 2020, et après que le directeur de Warner Music, Stephen Cooper, a déclaré en août dernier que son entreprise était “très satisfaite” des investissements substantiels de Spotify dans le podcasting, WMG et le service de streaming musical basé à Stockholm ont signé un “développement de podcast innovant accord » en avril 2021.