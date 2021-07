Sony Music Entertainment et Roblox Ink élargissent leur « partenariat stratégique »

in

Sony Music Entertainment (SME) et Roblox ont finalisé un “partenariat stratégique” élargi qui verra le label Big Three apporter plus de ses actes signés à la plate-forme en ligne de 15 ans.

Roblox et Sony Music Entertainment ont dévoilé l’accord via une sortie officielle ce matin, notant d’emblée que le partenariat stratégique renforcé arrive dans la foulée de plusieurs “collaborations réussies”, y compris une soirée de lancement d’album en mai 2021 avec Zara Larsson d’Epic Records et un concert virtuel de novembre 2020 avec Lil Nas X de Columbia Records.

Le spectacle de Lil Nas X était “le premier concert virtuel en direct sur Roblox”, répète le communiqué, et quelque 36 millions de personnes ont regardé le spectacle – qui comprenait également des ventes de marchandises virtuelles. De plus, la soirée de lancement de Poster Girl Roblox de Zara Larsson a attiré quatre millions de visites, le total le plus élevé de tout événement sur la plate-forme à ce jour.

En passant, Travis Scott, signé par Epic, avait déjà attiré quelque 12 millions de fans à son concert Fortnite, remportant un chèque de paie de 20 millions de dollars pour l’effort, et Warner Music Group fin avril 2021 – après avoir participé à l’augmentation de 520 millions de dollars de Roblox en Janvier 2021 – a franchi une étape clé pour amener ses propres artistes dans le métavers. De plus, Warner/Chappell et Sony Music Publishing ne se sont pas joints à d’autres éditeurs de musique de premier plan (y compris UMPG) et au fonds d’investissement dans la chanson Hipgnosis pour intenter une action en justice pour violation du droit d’auteur contre Roblox le mois dernier.

Gardant ce dernier point à l’esprit, Roblox – qui a signé un accord de licence majeur avec BMG il y a environ deux semaines – relaie à la fin de la sortie : « Roblox respecte les droits de tous les créateurs et utilise une technologie de pointe pour filtrer toute la musique téléchargée. Roblox n’a aucune tolérance pour les récidivistes et répond rapidement à toutes les demandes DMCA soumises.

De retour aux nuances de l’accord Sony Music-Roblox, cependant, les entités sont prêtes à « développer des expériences musicales innovantes », indique le message, offrant « une gamme de nouvelles opportunités commerciales aux artistes de Sony Music pour atteindre de nouveaux publics et générer de nouveaux revenus. flux autour du divertissement virtuel.

S’adressant au partenariat élargi de son entreprise avec Roblox dans un communiqué, le président de PME des affaires numériques mondiales et des ventes aux États-Unis, Dennis Kooker, a déclaré : de la musique et des jeux. Les environnements en ligne immersifs représentent une opportunité significative pour atteindre un nombre croissant de fans qui souhaitent utiliser des communautés virtuelles pour profiter d’expériences musicales partagées.

Sur ce front, il convient de souligner que l’Hipgnosis susmentionné a placé “plus de 110” de ses chansons dans des jeux vidéo “depuis janvier”, y compris “A Warm Summer Night” de Chic dans Grand Theft Auto V Online et “Tempo” de Lizzo dans Call of Duty: Black Ops Guerre froide. De plus, le fonds “représente désormais exclusivement la musique originale dans EA Games”, également selon son rapport sur les résultats de l’exercice 2021.

Les actions de Roblox Corporation (NYSE : RBLX) étaient en légère baisse par rapport à la clôture d’hier au moment de la publication de cet article, avec un prix par action de 85,89 $. Néanmoins, le chiffre reflète une augmentation d’environ 23% de la valeur de RBLX lorsque la société a fait ses débuts en bourse à la mi-mars.