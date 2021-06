Sony Music Entertainment renonce aux dettes non recouvrées des artistes historiques

Sony Music Entertainment (SME) s’apprête officiellement à renoncer aux dettes non recouvrées des artistes historiques, dans le cadre de son nouveau programme “Legacy Unrecouped Balance Program”.

Sony Music, dont le siège est à New York, a dévoilé son plan d’annulation des dettes non recouvrées pour les actes hérités – dans le cadre d’une initiative plus large appelée “Artists Forward”, il convient de noter – dans une lettre adressée à “Sony Music Partner”. Le message, daté d’aujourd’hui, a été partagé avec Digital Music News.

Grâce à Artists Forward, Sony Music cherchera à donner la priorité à “la transparence avec les créateurs dans tous les aspects de leur développement artistique”, selon la lettre. Et pour les artistes vétérans qui ont signé avec SME « avant l’an 2000 » et n’ont pas pris d’avance « à partir de l’an 2000 », le texte indique que le label Big Three « n’appliquera plus les soldes non récupérés existants » aux redevances. Paiements.

La politique couvrira spécifiquement les redevances à partir du 1er janvier 2021, bien que Sony Music ait souligné qu’elle “ne modifie pas les contrats existants, mais choisit de payer sur les soldes existants non récupérés pour augmenter la capacité de ceux qui se qualifient à recevoir plus d’argent des utilisations de leur musique.

Les créateurs qui se qualifient pour le programme Legacy Unrecouped Balance sont configurés pour recevoir une notification “séparément dans les semaines à venir”, et ces personnes auront également la possibilité de tirer “des avances sur les revenus projetés en utilisant Real Time Advances, une nouvelle fonctionnalité disponible via Sony Music Portail des artistes. Actuellement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, Real Time Advances devrait arriver sur « d’autres marchés dans le monde plus tard cette année ».

Inutile de dire qu’étant donné la prévalence du streaming ainsi que la présence de Bandcamp et de plates-formes similaires, il vaudra la peine de suivre les pivots liés à l’avance que les Big Three labels font pour aller de l’avant.

Avec une multitude d’options disponibles pour sortir et distribuer de la musique – sans parler de la vente de marchandises, de disques vinyles et même de NFT – certains artistes pourraient bien être contraints de renoncer aux accords avec les majors (et aux avancées potentiellement débilitantes qui les accompagnent) en faveur percevoir les gains à l’avance.

L’année dernière, Kanye West a publié environ 100 pages de ses contrats d’enregistrement passés sur Twitter, mettant en lumière les dispositions en matière de partage des bénéfices, les avances de plusieurs millions de dollars, etc. Cependant, les accords semblaient également spécifier toutes sortes de coûts qui devaient être récupérés par le label.

West a abordé le sujet dans un tweet de suivi: “90% des contrats d’enregistrement sur la planète sont toujours sur une redevance Un contrat d’enregistrement standard est un piège à ne JAMAIS récupérer, et il y a tous ces coûts cachés comme les” frais de distribution ‘ de nombreux labels ont signé leurs contrats pour gagner encore plus d’argent avec notre travail sans même essayer. »

Plus récemment, Pharrell Williams a comparé le mois dernier les avances des maisons de disques à des « prêts illégaux », déclarant le fondateur et PDG de UnitedMasters, Steve Stoute : « Nous sommes tellement habitués à être possédés d’une manière ou d’une autre. Personne ne devrait vous posséder. Personne ne devrait s’approprier vos actions. Personne ne devrait posséder vos créations.

« Vous ne devriez pas entrer dans une entreprise et dire : « Je vais faire ce disque. Ils vous donnent une avance. Ensuite, pendant toute la durée de la sortie de votre album, vous travaillez pour rembourser cette avance.