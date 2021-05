Sony Music fait face à l’examen réglementaire britannique de l’acquisition de 430 millions de dollars d’AWAL

Début février, Sony Music a dévoilé un «accord définitif» pour acquérir la société de services et de distribution AWAL de Kobalt (ainsi que Kobalt Neighboring Rights) pour 430 millions de dollars. Maintenant, cependant, la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni enquête officiellement sur le rachat.

La CMA a récemment détaillé son enquête concernant la transaction de plusieurs millions de dollars. Il convient de noter d’emblée que l’agence gouvernementale âgée de huit ans a ordonné à Viagogo de vendre la partie internationale de StubHub peu de temps après que Sony Music et Kobalt ont annoncé leur accord pour AWAL et Kobalt Neighbouring Rights.

Sur ce dernier front, la CMA a précisé dans une ordonnance d’exécution initiale qu’elle «a des motifs raisonnables de soupçonner que» l’achat, s’il est effectué, pourrait entraîner la «cessation de la distinction entre les filiales de Kobalt et Sony Music concernées».

En outre, l’entité a reconnu dès le début de l’ordonnance qu’elle envisageait d’émettre une référence en vertu de l’article 22 («Obligation de faire des références en cas de fusion réalisée») ou de l’article 23 («Situations de fusion pertinentes») de la loi de 2002 sur les entreprises.

Et en ce qui concerne les restrictions de l’enquête sur les activités de Sony Music et des divisions précédentes de Kobalt qui font partie de l’acquisition de 430 millions de dollars – «jusqu’à la décision de la procédure», c’est-à-dire – les entreprises sans «le consentement écrit préalable de la CMA», être incapable de «prendre des mesures qui pourraient porter préjudice à une référence de la transaction».

De même, l’organisme gouvernemental a appelé les parties à s’abstenir de prendre des mesures qui conduiraient Sony à intégrer les «entreprises cibles», à assumer la propriété ou le contrôle d’AWAL et des autres participations de Kobalt, ou à limiter d’une autre manière la capacité de ces entreprises à «être concurrentielles». indépendamment.”

En outre, les relais de commande de 16 pages que Kobalt et Sony Music doivent prendre «toutes les mesures raisonnables» pour encourager le «personnel clé» à rester à bord, éviter le transfert du personnel clé entre les entreprises et maintenir la même «structure organisationnelle… sauf en le cours normal des affaires. »

Le document comprend une paire de déclarations de conformité – une pour le label Big Three, une pour AWAL. De plus, selon une collection de cinq lettres de dérogation publiées sur le site Web de l’AMC, Sony Music a demandé et reçu plusieurs exemptions, notamment pour payer aux entreprises achetées «La paie, les salaires, les avantages sociaux, les pensions et les services de réservation de vacances de The Orchard», que Kobalt avait précédemment fourni.

Les autres dérogations approuvées concernent les remaniements du conseil d’administration, les spécificités des locaux à bureaux et une garantie pour assurer le fonctionnement normal des anciennes exploitations de Kobalt. Il est important de noter que la date limite pour la décision de la phase 1 de l’AMC sur l’enquête est indiquée comme «à confirmer» ou à confirmer actuellement.

Au moment de la rédaction de cet article, Sony Music – qui a acquis Human Re-Sources et Probity en décembre, avant d’acheter le Brésilien Som Livre pour 252 millions de dollars début avril – n’avait pas abordé l’enquête de la CMA sur les réseaux sociaux.

En août dernier, AWAL a déclaré que «des centaines» de ses artistes gagnaient au nord de 100 000 $ par an grâce aux redevances de streaming, avec des «douzaines» générant 1 million de dollars ou plus en revenus de diffusion par an.